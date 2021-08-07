人民网北京8月7日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局今日发布的最新数据显示，截至2021年7月末，我国外汇储备规模为32359亿美元，较6月末上升219亿美元，升幅为0.68%。

对于7月外汇储备规模变动的原因，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2021年7月，我国外汇市场供求基本平衡，市场预期保持平稳。国际金融市场上，受新冠肺炎疫情反复、主要国家货币政策预期及宏观经济数据等因素影响，非美元货币小幅走强，全球金融资产价格总体上涨。

“外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额增加，与资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模上升。”王春英表示。

对于我国外汇储备规模未来发展趋势，民生银行首席研究员温彬告诉人民网记者，真实贸易和跨境资本流动对外汇储备规模形成贡献。下一阶段，我国外汇储备规模仍然具备稳定基础。一方面，我国经济运行稳中加固、稳中向好，内需持续恢复，主要经济指标处于合理区间，高质量发展取得新成效，为外汇储备规模保持稳定形成支撑。另一方面，外需有望保持相对旺盛，我国对外贸易将延续增长态势，人民币资产仍然具有配置潜力，外汇市场供求有望保持基本平衡，人民币汇率弹性逐渐增强，双向波动增强，有助于外汇储备规模保持稳定。

“当前全球新冠肺炎疫情仍在持续演变，国际经济金融形势不确定不稳定因素较多，但我国经济持续稳定恢复、稳中向好，高质量发展取得新成效，将为外汇储备规模总体稳定提供支撑。”王春英表示。

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