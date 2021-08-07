原标题：东京代表处揭牌开业 光大国际化迈出新步伐

8月6日，光大银行以北京-东京两地连线的方式举行东京代表处开业揭牌仪式。光大集团、光大银行董事长李晓鹏，光大集团执行董事、光大银行行长付万军，光大银行副行长曲亮等出席活动。

李晓鹏致辞

李晓鹏在致辞中表示，近年来，光大集团作为中国金融国家队成员，以“打造具有全球竞争力的世界一流金融控股集团”为战略指引，聚焦“财富管理”和“民生服务”，综合实力进一步增强。2021年《财富》世界500强榜单中，光大集团位列第194位，4年内提升128位。光大银行作为光大集团核心企业，积极发挥集团国际化“排头兵”作用，稳步推进境外机构布局。目前，光大银行已基本形成投/商行、子/分行、营业性/非营业性机构全覆盖的境外综合性网络，境外布局初现成效，在股份制银行同业中具有明显领先优势。在2021年“全球银行1000强”排名中，光大银行位列第32位，4年累计上升17个位次；在“全球银行品牌价值500强”排行榜中，位列第25名，4年累计提升19个位次。

李晓鹏说，未来，光大银行东京代表处将作为中日金融交流的新桥梁新纽带，继续加强市场研究、行业交流，特别是要进一步加强对国家体育事业的支持，有力提升光大的国际声誉。

中国驻日本大使馆经济商务公使宋耀明在致辞中向光大银行东京代表处的开业表示祝贺。他指出，近年来，中日两国企业交流往来、互设机构逐渐增多，特别是在金融服务、旅游健康、信息科技等新民生板块，合作范围不断拓宽。光大银行东京代表处的开业，将进一步丰富光大在日本的合作主题，推动光大在综合金融、民生服务等领域与日本开展更加广泛深入的合作。

据光大银行相关负责人介绍，作为光大集团国际化“排头兵”，光大银行根据“业务走出去、机构走出去、影响力走出去”的三步走原则，按照“深耕亚洲、夯实欧洲、开拓美澳洲”的布局思路，在全球重要金融中心城市及“一带一路”沿线国家稳步推进境外机构布局。目前，该行首尔分行、卢森堡分行、悉尼分行、光银国际、光银欧洲等多家境外机构相继设立运营；澳门分行已获中国银保监会批准设立。光大银行将以东京代表处开业为契机，继续推动光大国际化发展；同时保持战略定力，通过在盈利能力、经营规模、财富管理特色、客户基础、风险管控等五大方面实施推进“跨越计划”，推动财富管理银行建设。

(责编：曹淼、李源)