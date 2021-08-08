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前7月货物贸易进出口同比增长24.5%

比2019年同期增长22.3%

2021年08月08日05:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月7日电  （记者杜海涛）据海关统计，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值21.34万亿元，同比增长24.5%，比2019年同期增长22.3%。其中，出口11.66万亿元，同比增长24.5%，比2019年同期增长23%；进口9.68万亿元，同比增长24.4%，比2019年同期增长21.4%；贸易顺差1.98万亿元，同比增加24.8%。

　　7月份，我国进出口总值3.27万亿元，同比增长11.5%。其中，出口1.82万亿元，同比增长8.1%；进口1.45万亿元，同比增长16.1%。

　　一般贸易进出口增长、比重提升。前7个月，我国一般贸易进出口13.21万亿元，同比增长27.6%，占我外贸总值的61.9%，比去年同期提升1.5个百分点。

　　对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口均增长。前7个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值3.12万亿元，增长24.6%。欧盟为我第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为2.96万亿元，增长23.4%。同期，对“一带一路”沿线国家合计进出口6.3万亿元，增长25.5%。

　　民营企业进出口增速最快，比重提升。前7个月，民营企业进出口10.23万亿元，增长31%，占我外贸总值的47.9%，比去年同期提升2.4个百分点。

　　机电产品出口保持增长。前7个月，我国出口机电产品6.88万亿元，增长25.5%，占出口总值的59%。其中，汽车（包括底盘）1140.8亿元，增长102.5%。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月08日 01 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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