顾 阳

原标题：进出口总值连续14个月正增长 中国外贸增长态势巩固

前7月，进出口总值同比增长24.5%，已连续14个月正增长——

我国外贸稳定增长态势巩固

本报记者 顾 阳

海关总署8月7日发布数据显示，前7个月，我国进出口总值21.34万亿元，同比增长24.5%，比2019年同期增长22.3%。其中，出口11.66万亿元，同比增长24.5%；进口9.68万亿元，同比增长24.4%。

“7月份，我国外贸继续保持良好发展态势，进出口总值连续第14个月实现同比正增长。”海关总署统计分析司司长李魁文表示，7月当月，我国进出口总值3.27万亿元，同比增长11.5%，比2019年同期增长18.8%。

在全球供给与需求等多重因素共同作用下，今年以来，我国外贸实现了持续较快增长。一方面，随着全球经济的逐渐复苏提振了国际贸易需求，对我国出口形成了有力支撑；另一方面，我国经济持续稳定恢复，也带动了进口的快速增长。总体看，当前我国外贸稳增长态势进一步得到了巩固。

数据显示，我国民营企业进出口增速最快，占比进一步提升。前7月，民营企业进出口10.23万亿元，同比增长31%，占我国外贸总值的47.9%，比去年同期提升2.4个百分点。在贸易伙伴上，我国对东盟、欧盟、美国、日本分别进出口3.12万亿元、2.96万亿元、2.62万亿元和1.37万亿元，同比分别增长24.6%、23.4%、28.9%和12.6%。其中，东盟为我国第一大贸易伙伴，占我国外贸总值的14.6%。

从产品结构看，机电产品和劳动密集型产品出口均增长。其中，机电产品出口增长25.5%，占出口总值的59%。自动数据处理设备及其零部件、手机、汽车等产品出口均有不错的市场表现。

值得关注的是，前7月我国一般贸易进出口总值达13.21万亿元，同比增长27.6%，贸易占比较去年同期提升1.5个百分点，而加工贸易占比下滑2个百分点。

进口方面，大宗商品进口在数量和价格上出现涨跌互现。其中，铁矿砂、原油、煤等商品进口量减价扬，天然气进口量增价跌，大豆进口量价齐升。

从市场分析看，外部需求回暖、国内经济稳中向好，有望继续为外贸稳定增长提供有力支撑。商务部近期的一项调查显示，约有40%的外贸企业新签出口订单出现同比增长。

“不过，随着去年同期基数的逐步抬高，下半年外贸增速将有所回落，未来外贸发展仍将面临诸多不确定、不稳定因素。”李魁文分析表示，目前全球疫情起伏反复、世界经济复苏缓慢，再加上原材料价格高企、海运物流不畅等问题，挤压了外贸企业的利润空间，同时也给企业接单意愿带来了影响。

针对下半年可能出现的汇率波动、用工成本加大等不利因素，商务部外贸司司长李兴乾表示，商务部将进一步完善贸易政策工具箱，优化营商环境，降低企业成本，支持各类市场主体特别是中小微外贸企业稳定生产。

“在做好政策储备的同时，我国高水平开放平台建设也将助力外贸稳增长。”中国宏观经济研究院外经所研究员杨长湧表示，近年来，自由贸易试验区、海南自由贸易港、综合保税区、跨境电商综合试验区等开放平台建设不断趋向成熟，有助于外贸企业更好地利用好两个市场、两种资源，促进国内国际双循环更加顺畅联通。

李魁文表示，近期发布的《“十四五”海关发展规划》提出，必须把推动外贸高质量发展摆在更加突出的位置。下一步，将继续发挥好自身职能优势，以国际循环提升国内大循环的效率和水平，推动形成我国参与国际经济合作和竞争新优势。

(责编：李楠桦、初梓瑞)