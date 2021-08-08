曾金华

原标题：资金注重“精准滴灌” 积极财政政策这样提升效能

财政政策是宏观调控的重要工具，对经济运行发挥着突出作用。近日召开的中央政治局会议强调，积极的财政政策要提升政策效能。

展望下半年，积极的财政政策应从哪些方面发力？如何进一步提升政策效能？就这些热点问题，记者采访了相关专家学者。

政策“靶向”精准发力

从2020年提出积极的财政政策要“更加积极有为”，到今年明确要“提质增效、更可持续”，再到此次会议强调“提升政策效能”，显示出中央对积极的财政政策高度重视。

“当前全球疫情和外部环境复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡，对财政政策提出更高、更具体的要求，以有效应对经济下行风险，促进经济持续稳定恢复。”中国财政科学研究院研究员白景明表示。

今年以来，在实施积极的财政政策中，充分体现出“提质增效、更可持续”的要求，有力推动经济运行稳中加固、稳中向好。

下半年，积极的财政政策如何发力广受关注。“当前国内外环境依然错综复杂，不确定性不稳定性因素比较多。”财政部部长刘昆近日表示，下半年要统筹疫情防控和经济社会发展，保持财政政策连续性稳定性和可持续性，助力巩固经济稳中向好态势。

财政政策保持对经济恢复必要的支持力度，必须在政策操作上更加精准有效，根据经济发展需要优化支出结构。“财政政策要精准发力，特别是要兜牢民生底线、支持国家重大战略。在税收政策方面，要把支持小微企业和制造业作为两大着力点，助力‘补链强链’。”白景明表示，支持打好关键核心技术攻坚战、支持全面实施乡村振兴战略等都将是下半年积极财政政策的发力重点。

中国社科院财经战略研究院财政研究室主任何代欣也认为，未来一段时间，地方财政运行压力犹存，积极的财政政策要持续发力兜牢基层“三保”底线。

“积极的财政政策要提升政策效能，还要在一些打基础、利民生的领域发挥长期作用。比如，全面推进乡村振兴、落实‘三孩’生育政策、加强污染防治和生态建设等重大任务，都需要进一步加强财力保障。”何代欣说。

资金注重“精准滴灌”

今年上半年，全国财政收入同比增长超过20%。这个增速虽然“亮眼”，但考虑去年下半年基数抬高、一部分新增减税政策在今年下半年落地等因素，预计下半年全国收入增幅将比上半年明显回落。在财政收支矛盾较为突出的情况下，提高资金效益尤为重要。“提升财政政策效能的重要体现，就是要把有限的资金花在刀刃上。”白景明说。

在提高支出效率方面，今年建立常态化财政资金直达机制，将27项转移支付整体纳入直达范围，资金总量达到2.8万亿元，比上年增加1.1万亿元，基本实现中央财政民生补助资金全覆盖。

“资金直达机制将资金快速落到基层和单位，促进重点领域支出有效保障，惠企利民政策精准落实，这是提升政策效能的一项重要机制安排。要通过实施好财政资金直达机制，把资金‘精准滴灌’到需求终端。”白景明说。

统计显示，目前具备条件的资金已全部下达，为地方合理安排使用资金留出了充裕的时间。在资金使用方面，支出进度逾六成，为地方落实“六保”任务特别是保居民就业、保市场主体、保基本民生以及基层保工资保运转方面提供了及时有力的财力保障。

“我们将继续用好管好常态化资金直达机制，进一步优化分配流程，加强执行分析，确保资金管得严、放得活、用得准。”刘昆表示。

在提高资金使用绩效方面，实施预算绩效管理是一个重要抓手。“要提升政策效能，必须更加突出绩效导向，把有限的财政资金用好用到位，切实做到花钱要问效、无效要问责。”白景明说。

投资突出真正“输血”

地方债尤其专项债是稳投资、补短板的重要工具。中央政治局会议要求，“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量”。

统计显示，上半年，全国地方已发行新增地方政府债券14800亿元，其中一般债券4656亿元、专项债券10144亿元。“发行进度较去年有所放缓，主要是今年专项债券恢复常态化管理，适当放宽地方发行时间要求，这样既不会影响重点项目建设进度和资金需求，也可以有效避免债券资金闲置。”财政部预算司副司长项中新说。

值得关注的是，专项债发行使用对支持国家重大区域战略、重大项目工程发挥了重要作用。

“今年以来，我国经济平稳复苏，专项债券恢复常态化管理，有利于财政稳定运行和财力恢复。但也应看到国际国内环境瞬息万变，需要宏观层面的指引。就目前而言，政府投融资进度仍有提速必要，以此带动经济增长。”何代欣认为，“推动今年底明年初形成实物工作量”发出了信号，即财政政策要通过加速投融资循环保持经济复苏的热度。

实际上，7月份以后，专项债发行步伐明显加快。“专项债从发行到资金使用、形成实物工作量，需要一定的过程。因此，各地有必要合理把握发行节奏，抓紧做好发行工作，及时把筹集资金落到项目上，避免资金闲置，真正实现给实体经济输血。”白景明说。

对于如何更好发挥出专项债稳投资、补短板作用，白景明认为，要按照“资金跟着项目走”的原则，支持符合条件的重点项目建设，同时要实施专项债券项目穿透式监测，强化全生命周期的绩效管理，充分发挥专项债券资金使用效益。

积极的财政政策提升政策效能，还需要货币政策、产业政策、区域政策等其他宏观政策协同配合。“比如，稳健的货币政策要保持流动性合理充裕是保证财政投融资循环和收支循环高效的重要前提；在产业政策方面，重大工程项目建设、引导企业加大创新发展和科技转化，都离不开财政政策的支撑，也是财政政策更大范围发挥作用的载体。”何代欣说。

□ 本报记者 曾金华

(责编：李楠桦、初梓瑞)