郑 杨

原标题：成本“压力山大” 面对原材料涨价，制造企业咋破局？

今年以来，大宗商品价格涨势迅猛。经有关部门联手施策，虽然目前涨势有所减缓，但依然处于高位。

原材料市场“高烧”难退，中下游制造企业境况如何？怎样破解成本重压？记者前往制造名城广东东莞一探究竟。

成本“压力山大”

记者采访食品、日用品、电子产品等行业的制造企业发现，原材料涨价给利润带来的侵蚀，各行业感受强烈。

中秋月饼旺季已至，东莞市华美食品有限公司的月饼生产线正满负荷运行，日产能达350万个。“今年月饼成本非常高。莲子、咸蛋、糖、油等原料价格都在涨，莲子涨幅超30%。包装用的纸盒、铁罐也涨了不少，铁罐约涨了23%。综合来说，企业生产一盒月饼成本可能上涨15%。”华美集团副总经理周宏纯告诉记者。

在以电动牙刷为主打产品的广东罗曼智能科技股份有限公司，董事长严佑春从今年二月以来就陆续收到多份涨价通知函，涉及电动牙刷生产所需的几乎所有材料。“以这款我们卖得最好的‘小果刷’为例，IC电子元器件涨了2至3倍，塑胶料、电池都涨了30%至40%，产品的利润几乎没有了。”

对于为众多知名企业提供开关电源适配器的东莞市迈思普电子有限公司来说，最大的原材料涨价压力来自半导体。“半导体涨了好几次，平均涨幅在五成左右。接下来预计还会涨。”该企业销售副总经理张和胜说。

原材料成本“压力山大”，能否靠提价化解？记者了解到，制造企业对于提价普遍非常谨慎，首先还是考虑勒紧裤腰带、精打细算省成本。至于价格，即便要涨也讲究策略。

“我们对长期热卖品类不会提价。比如，拳头产品华夫软饼，成本增加了8%，那就把之前的利润空间都让出来，否则原材料一涨，价格就涨，消费者心理上难以接受。但对月饼这种短期品类来说，就得适当调价对冲涨价影响。定价策略上，传统包装月饼提价较小，没有对比性的新品、潮品，提价会高一些。”周宏纯说。

罗曼智能在电动牙刷的销售方案上做了调整，通过设计礼盒提高客单价。“比如我们设计的节庆礼盒，用鲜亮的橙色包装，放上一个锦鲤，很受市场欢迎。”罗曼智能新零售总监李剑锋说。

迈思普为深挖成本潜力，对一些进口电子材料做了国产替代。“以前企业半导体材料进口比例在70%，现在要降到40%至50%，换用国产品牌。同时与客户友好协商，请其帮忙分担1/3的原材料上涨成本。”张和胜说。

拒当“夹心饼干”

原材料端议价无力，产品端又不敢同步涨价，如何避免当“夹心饼干”？不少企业加快了创新步伐，通过开发高附加值产品，创造新利润空间。但创新又是另一笔成本，投入高且结果难测。如何破解？不少企业想到了互联网。

“罗曼智能为海外品牌做了16年代工，几年前才开始探索内销市场，通过互联网洞察消费需求，逐步摆脱了价格竞争的循环，为自有品牌打开局面。”李剑锋告诉记者，2019年公司推出了一款牛油果绿、以美白为核心卖点、可改装成洗脸仪的电动牙刷新品“小果刷”，精准击中了18岁至25岁女性消费者的心，销售额迅速增长。

面对今年原材料猛涨，罗曼智能经大数据分析，对“小果刷”进行升级。“升级版一年只用充一次电，今年‘五一’期间推出后成了新爆点。简单来说，原来3个月充一次电，电池成本3.5元；现在换成一年充一次，成本变成5元，但价格可以提高10元。只要满足消费者核心需求，人们就愿意买单。”李剑锋说。

老牌食品企业华美，同样以互联网思维打开了年轻人的钱包。“不断研发创新太重要了！口味要创新，包装要创新，让消费者觉得物有所值，才能掌握定价权。”周宏纯告诉记者，华美近年来与互联网电商紧密合作，以大数据分析来迎合消费者需求。不仅研发了年轻人追捧的流心奶黄、冰皮月饼新口味，也针对不同区域开发小众口味月饼，如广东区的五仁月饼、湖南区的小龙虾月饼等，包装上设计了时尚、国潮等不同风格。“客户有信心接受调价，加大了下单量。今年月饼销售额可保持20%以上增长。”

无惧潮涨潮落

“涨价潮”何时迎来拐点，中下游制造业企业们并不清楚。但他们明白的是，想做常青企业，就要苦练内功。对众多直面消费者的制造企业来说，三条路径已成为共识。

一是加快数字化转型，以洞察消费趋势做好产品创新，持续推出“大单品”“爆品”。一方面，有助于企业掌握定价权。“拼极致的性价比没有出路。”李剑锋说，创新也不能“自嗨”，要利用互联网强大的洞察力锁定目标客群。中国市场这么大，细分需求那么多，一个企业抓一个，都可以过得很好。

另一方面，“爆品”也是降低成本的法宝。“销量大了，生产线就不用频繁转做不同产品，还能大批量采购原材料降低议价成本。比如，华夫软饼以前一天做1吨，材料涨价了，就24小时开机，一天做4吨，提升机器、人工效率，摊薄了成本。”周宏纯说。

二是做响品牌，提升产品附加值。在东莞，受原材料涨价冲击更大的是缺乏品牌优势的中小企业。周宏纯深有感触地说：“华美为什么照样增长？那是因为小品牌让出了不少市场份额。大品牌认知度越来越高，小品牌越做越辛苦，所以要推动企业打造百年品牌，正是这个道理。”

三是持续提升自动化程度，尽可能降低人工成本。机器虽贵，人工更贵，自动化已成为各行业的追求。华美去年在月饼旺季的用工成本是18元/小时，今年为23元/小时，好在该公司去年从国外购置了最先进的生产设备，如今流水线上的工人已减少一半。罗曼智能每年也不断更新自动化生产线，并通过数据引导柔性生产来降低成本。

业内专家表示，“中国制造”有韧性，能够灵活应对原材料价格的潮涨潮落，东莞企业就是其中的生动缩影。但广大制造企业尤其是中小企业也迫切需要政府营造更加良性的市场环境，帮助企业增强抵御风浪的能力。

就在前不久，广东省政府出台《广东省制造业数字化转型实施方案》，提出带动百万家企业上云用云，降本提质增效。业内人士表示，广东把政策和措施落实到产业“毛细血管”，为中小制造企业的数字化转型提供了平台性的支持，这将为增强广大企业的抗风险能力提供坚强支撑。

(责编：李楠桦、初梓瑞)