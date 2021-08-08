赵梅

原标题：甘肃紧盯电商发展新趋势 助力农民增收和乡村振兴

近日，依托本地平台，打造个性消费，甘肃省紧盯电商发展新趋势，结合“2021年全国消费促进月活动”，组织企业开展“第三届双品网购节”活动，推进电商企业新模式新业态的运用。

“双品网购节”活动启动后，甘肃依托中石化甘肃分公司“臻品甘肃”电商平台，推动全省电商同城配送体系加快发展、城乡生产与消费有效衔接，促进电商进农村与农产品进城，激发农村消费潜力。

盛夏的甘肃省临夏回族自治州东乡族自治县生机盎然，在唐汪镇马巷村的唐蕃云舍民宿里，管家杨小燕正在整理房间。接连3个周末承接大型品牌车友会的专场活动，对她和工友们是很好的锻炼。

“正是因为借助‘臻品甘肃’电商平台的宣传推广，我们的民宿为更多人所熟知，并拓展了销路。”唐蕃古道运营负责人赵志浩说，民宿于今年“五一”期间开业后，以“双品网购节”为契机，在电商平台的促销活动效果显著。

“平台专区商品面向全省消费者让利近25万元，发放1000张总价值50万元的东乡民宿旅游代金券，联合35家县域端开展专题营销活动。”“臻品甘肃”项目部成员纪国锋介绍，“双品网购节”期间，平台还通过优惠政策力推特色农产品。

此外，35家县域端开展了专题营销活动，激发消费潜能，促进各县域零售市场进一步优化。

甘肃省陇南市康县举办直播基地现场秒杀活动，以满减、代金券、买就赠等优惠方式共计发放10万张产品优惠券，优惠力度达10%至30%；西和县携手西安石油大学开展线上直播活动，通过直播间抽奖、优惠立减等方式吸引游客参与活动，并引导其注册成为平台会员。

此外，针对静宁苹果、牛肉制品、百合、杂粮等甘肃特色产品，还运用“盲盒”、专属商品折扣、立减优惠等多种营销方式，提升品牌知名度，拓宽产品销售渠道，为消费者更好地进行产品输出。

“我们将认真总结此次‘双品网购节’活动的好经验好做法，加强与国内多家知名电商平台的合作，抓好直播带货，积极挖掘城乡消费潜力，培育打造更多网上节日产品，不断扩大‘甘味’产品线上线下销售规模，在促进农民增收和乡村振兴中发挥作用。”甘肃省商务厅二级调研员孔军说。

(责编：李楠桦、初梓瑞)