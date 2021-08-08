原标题：竹林里的空气能变钱

竹林里的空气能变钱？浙江省安吉县报福镇统里村村民杨忠勇就是见证者和受益者：“做梦也不会想到，竹林里的空气能质押贷款37万元。”

中国素有“竹子王国”之称，竹资源量和种类均居世界首位。安吉县以立竹量、商品竹年产量、竹业年产值、竹制品年出口额、竹业经济综合实力五个全国第一成为名副其实的“中国第一竹乡”。

早在2010年，安吉就与专业学术机构合作进行竹林碳汇研究，建设了高度40米的毛竹林碳汇通量观测塔，塔内辐射传感器、光三维超声风速仪、二氧化碳水汽分析仪等科学探测仪器，能全自动、全天候采集竹林不同冠层的二氧化碳浓度等竹林生态系统的翔实数据，经过十多年的科技攻关，形成了《竹林经营碳汇项目方法学》等研究成果。

安吉农商银行是“湖州市绿色金融改革与服务创新示范点”，为助力碳达峰、碳中和决策部署在安吉县率先落地见效，依据上述研究成果，敢闯敢试第一个“吃螃蟹”：对报福镇统里村杨忠勇承包经营的3块毛竹林共1030亩面积进行计算，平均每亩毛竹林每年碳减排量为0.39吨，承包经营有效期内能减排二氧化碳7045吨，参考今年7月16日全国碳排放权交易市场碳排放权交易价格，得出了3块林地评估价值为37.19万元的结论，通过人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统进行质押登记和公示。7月30日，全国首笔竹林碳汇质押37万元贷款顺利投放。

拿到贷款后，杨忠勇起早摸黑，请施工队抢修刚被台风毁坏的承包竹林林道。

竹林里的空气都能变钱，报福镇200余家农家乐(民宿)业主协商一致，让“金山银山”反哺“绿水青山”，本着“谁污染谁治理、多污染多治理”的原则，出台《报福镇农家乐(民宿)生态保护基金管理办法》，依据公安系统登记的入住人数统计，按照2元/人次的标准向业主收取保护基金用于全镇公共领域环境保护，石岭村汀溪山居的民宿老板江明就缴纳了7月份606元的生态保护基金：“好环境让我们能在家门口做生意，我们当然有义务回馈生态，一起把大家的生态保护好。”

“竹子是可持续发展难得的植物资源，更是源源不断的绿色财富。”湖州师范学院“绿水青山就是金山银山”理念研究院常务副院长、浙江大学土地与国家发展研究院教授王景新认为，首笔竹林碳汇质押贷款的发放，其创新实践，使竹林经营者把提质增汇与增收相结合，促进了竹林生态价值货币化以及竹林碳汇产业的形成。

(本报通讯员 陈毛应 本报记者 陆健 严红枫)

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