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点赞！奥运奖牌背后满满的科技力量

2021年08月08日11:11 | 来源：经济日报
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原标题：点赞！奥运奖牌背后满满的科技力量

在东京奥运会上，中国运动员表现优秀，呈现了许多精彩瞬间。在这些激动人心的场面背后，离不开高科技的辅助。

高科技在体育竞技中的应用，帮助中国运动员延长运动寿命、打破运动纪录。

在奥运会上以9秒83创造亚洲男子百米短跑纪录的苏炳添，把自己的论文带火了。在这篇论文里，苏炳添等作者总结了新时代以来中国男子100米短跑跻身世界前列的经验，“践行科学化训练理念”被放在六大原因之首。

在苏炳添的训练中，计算机仿生模拟给出了跑步时步长、预备时膝关节角度等多方面数据。这是典型的科研型训练，即以“冠军模型”为指导，通过高速相机、生化分析仪、人工智能分析系统等各种高科技设备和技术，对运动员进行全方位监控，制订个性化、数据化的训练方案，全面提升其竞技能力。

这种科学训练的提升效果显著，让曾因伤病计划退役的苏炳添，在被视作运动员“高龄”的32岁，创造了个人最好成绩。这并非特例。本届奥运会中，有多位年过三十的中国老将喜获金牌，他们运动巅峰期的延长，与科研团队的支持密不可分。

高科技在体育竞技中的应用，也是中国科技实力和综合国力提升的体现。

在本届奥运会中，夺得金牌的游泳和赛艇项目都获得了中国“风洞”技术的加持。这其实是航空航天科技的外溢。风洞是空气动力学研究和试验中最广泛使用的工具。通俗地讲，“风洞”原本被用来研究飞机、导弹等会遇到气流问题的飞行器，现在拿来研究会遇到气流或水流问题的运动员也一样适用。此前，利用“风洞”进行针对性训练，提高运动员成绩的方式，已被英、德、美、加等国广泛采用。

网友把帮助我国女子四人赛艇项目夺金的“风洞”技术称为“亦可赛艇”，这个词组谐音英语单词“exciting”，意为“激动人心的”。上世纪五六十年代，老一辈科学家曾在大山里筚路蓝缕建设风洞，为飞行器研究奠定基础。如今，反映一国航空航天科研水平的风洞技术，已经可以从容应用于运动员成绩的提升，这不能不让人感到激动和自豪。

现代体育竞赛绝不是一个人的“战斗”。奥运会激发运动员的拼搏精神，挑战人类身体极限，也暗含着国与国之间的比拼较量。科技的投入，可以帮助运动员在他国垄断的领域打破空白，成为世界顶尖选手；可以帮助运动员减少伤病，科学探索更高、更快、更强的人体极限；可以从运动实践中反馈数据，促进我国运动科学水平的提升。

苏炳添的论文和“亦可赛艇”的风洞，看似两个偶然出现于本届奥运会的网红符号，实则是中国科技实力和综合国力提高的生动展示。（佘慧敏）

(责编：李楠桦、初梓瑞)

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