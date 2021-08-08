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山西首个B级金属技术监督试验室启动运行

王海滨
2021年08月08日11:19 | 来源：科技日报
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原标题：山西首个B级金属技术监督试验室启动运行

近日，山西运城供电公司金属技术监督试验室通过山西省电力公司专家组验收。标志着山西省首个B级金属技术监督试验室正式在运城启动运行，山西电力金属技术监督步入新的里程碑。

运城公司制定了《金属技术监督检测试验室的建设方案》，建立试验室组织架构体系，编制完成试验室管理制度、安全制度、不合格试品管理制度等，制定作业指导书28份、操作规程8份、金属专项检测报告模板、补充31种有关金属检测规程。

组织检测人员参加2021年山西省特种设备超声波检测取证培训；邀请手持式光谱仪、超声波探伤检测、台式X射线荧光镀层检测仪、维氏硬度计等厂家技术专家对6名检测人员进行专业培训，全部通过考评。

安装调试到位了万能伺服拉力试验机、台式X射线荧光镀层检测仪、维氏硬度计等仪器；配备了手持式光谱仪、超声波探伤检测仪、涡流法电导率检测仪、涂覆层测厚仪、镀锌层测厚仪；完善了试验标准试块、标样试块和附件的配置。

目前，运城供电公司金属技术监督试验室可开展涵盖输电、变电、配电三类电气设备的包括箱体、外壳等超声厚度检测、金属材质半定量分析、镀层厚度检测、涂覆层厚度检测、超声波探伤检测、电导率检测、输电线路紧固件螺栓楔负载试验、输电线路紧固件螺母保证载荷试验、金属材料室温拉伸试验和维氏硬度检测等10余种试验，达到地（市）公司B级试验室标准。

金属技术监督试验室的启动运行，从根本上解决了入网设备金属监督检测无专业力量、设备检测不及时和不全面的问题，对缩短工程建设周期，及时发现缺陷设备和质量问题，起到了积极作用。

金属技术试验室运行以来，该公司检测人员已实地对3个配网物资库设备进行检测，共发现3个厂家批次智能柱上断路器，4个厂家批次变压器接线端子含铜量、1批次的环网柜柜体厚度不合格，有效杜绝设备“带病”入网，从根本上为电网发展提供了坚强技术保障。

(责编：李楠桦、初梓瑞)

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