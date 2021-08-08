新华社武汉8月8日电（记者田中全）投资资金全部到位、偿债资金陆续分配至债权人、公司逐步恢复经营……近日，武汉市东西湖区人民法院审结武汉某建筑公司破产清算案件。曾经债台高筑的企业通过破产重整迎来转机。这是湖北省首例执行转破产案件进行重整成功的典型案例。

长期以来，民商事司法主要通过“立案、审判、执行”3个环节运行。然而，在被执行人没有执行能力的情况下，该机制难以适应要求。在此背景下，民商事司法机制引入第4个环节——破产。其中，对符合相关条件的，采用破产重整方式救活企业。

该案件中，成立于2006年的武汉某建筑公司因经营管理不善，拖欠多方债务，资产不足以清偿全部债务且明显缺乏偿债能力。东西湖区人民法院于2019年10月依法裁定受理该公司破产清算申请。破产管理人调查发现，该公司因债务危机停产，在册职工已自行离散，债务人资产的评估价为2200万元。但是，上述资产如经司法拍卖，所得收益预计难以清偿债务人的债权。

“破产清算期间，意向购买人因税费过高，均不愿参与竞拍，案件处理一度陷入僵局。”东西湖区人民法院相关承办法官说，为提高债权的清偿率，法院依法指导破产管理人开展重整投资人预招募工作，通过网络拍卖平台公开招募重整投资人。随后，有投资人愿意出资3600万元参与重整，经过协商，投资人最终又追加了100万元投资款，提高了普通债权人的清偿比例。东西湖区人民法院裁定批准该公司重整计划草案。

“东西湖区人民法院的做法，帮助企业迎来转机，既解决了债权清偿率不足问题，又保护了广大债权人的合法权益。”湖北省高级人民法院相关负责人说。

目前，相关投资资金已经全部到位，偿债资金也在陆续分配至债权人，该公司逐步恢复正常经营。

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