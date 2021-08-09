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政策利好纷至 5G规模化应用加力提速

2021年08月09日08:11 | 来源：科技日报
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原标题：政策利好纷至 5G规模化应用加力提速

　　5G规模应用将进一步扩容提速。记者获悉，目前全国5G应用创新案例超过1万个，数量和创新性均处于全球第一梯队。下一步更多政策利好将持续加码，包括增强关键产业环节的供给能力，发挥工业、交通、能源等各行业龙头企业引领作用，树立一批高水平应用标杆，发挥京津冀、长三角、粤港澳等区域的产业集聚效应，建设一批行业特色应用集群等。与此同时，基础电信企业也进一步敲定施工图，明确5G网络规模部署时间表，加快5G在工业互联网、智能采矿、智慧港口等重点领域的应用落地。

　　位于深圳西部港区的妈湾港，改造前一直是散杂货码头。过去，场桥工人每天要在30米高空上的驾驶室连续工作8个小时，时刻低头观察下方让大部分工人患有颈椎病等职业病。如今在大带宽、低时延的5G技术赋能下，工人坐在智能远控中心就可以同时控制6台场桥，作业效率大幅提升。

　　5G融合应用正加速赋能实体经济。工信部数据显示，目前全国5G应用创新案例超过1万个，其中全国“5G+工业互联网”项目超过1500个，138个钢铁企业、194个电力企业、175个矿山、89个港口实现5G应用商用落地。此外，全国已有超过600个三甲医院开展5G+急诊急救、远程诊断、健康管理等应用。

　　“5G作为新一代信息通信技术发展的重要方向，将与人工智能、大数据等技术结合，构建数据要素更快速可靠流通的信息‘大动脉’，释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用，优化技术、资本、人才等要素配置，赋能经济高质量发展。”在日前召开的全国5G行业应用规模化发展现场会上，工信部党组书记、部长肖亚庆表示。

　　工信部信息通信发展司司长谢存介绍，5G商用两年多来，在技术标准、网络建设和产业发展等方面取得了积极进展，为5G应用奠定了坚实基础。我国5G应用已经实现了从“0”到“1”的突破，在工业、能源、交通等多个先导行业率先落地。

　　当前我国正处于5G规模应用发展的关键阶段，从部委到地方正展开密集部署。

　　近日，工信部等十部门正式发布《5G应用“扬帆”行动计划（2021—2023年）》，重点推进5G在工业互联网、车联网、智慧港口、智慧采矿、智慧教育、智慧医疗等15个行业的5G应用，通过三年时间初步形成5G创新应用体系。

　　地方层面，广东将充分发挥5G对数字经济发展的先导带动作用，推动5G在工业、教育、医疗、农业、交通运输、能源等领域深度融合应用，提升产业链数字化水平。日前发布的《山西省信息通信业“十四五”发展规划》提出，推进信息通信技术与垂直行业深度融合，聚力打造能源、交通、文旅、教育等重点行业5G应用示范项目。

　　作为5G应用落地的关键一环，基础电信企业也在加大布局。记者了解到，中国移动将实施5G行业应用“绽放”计划，推广场景化标准化解决方案，到“十四五”末，力争5G应用覆盖超百万家企事业单位。中国电信、中国联通将进一步聚焦工业互联网、智慧港口、智能采矿等重点行业，加快5G应用复制推广。

　　需要看到的是，总体上5G应用仍存在产业短板尚待补齐、应用带动效应不足、应用生态需加快成熟等问题。

　　谢存表示，当前我国5G发展已走在世界前列，5G应用无现成经验可以借鉴。5G总体上仍处于发展初期，与行业融合是一个渐进过程，需要遵循从试点示范到规模推广再到大规模应用的规律，充分认识5G应用发展的复杂性和艰巨性。

　　记者获悉，工信部将加大政策布局力度，进一步推动5G应用规模化发展。坚持需求导向，发挥工业、交通、能源、医疗、媒体等各行业龙头企业引领作用，带动产业链上下游深度探索行业需求和应用场景，打造行业领域特色应用场景和标杆高水平示范项目。建设一批行业特色应用集群，发挥京津冀、长三角、粤港澳等区域的产业集聚效应，推动建设一批5G融合应用产业基地。

　　在增强产业支撑能力上，将针对芯片、模组等制约规模化应用的关键环节，加大资金、税收等政策支持力度。进一步提升5G网络的支撑能力，坚持适度超前、以建促用、建用结合的原则，紧贴行业和市场需求，实现深度覆盖和按需覆盖；推动5G行业虚拟专网规模化发展，加快端到端网络切片等新技术成熟商用。同时加强应用安全保障能力，加强5G融合应用的网络安全和重要数据保护，实现5G发展与安全相同步。

(责编：赵超、陈键)

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