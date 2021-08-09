原标题：创新驱动，上海这家车联网企业获重点支持

8月3日，上海银行与上海市科委、上海技术交易所签署战略合作协议，以期运用创新载体，探索新产品、新模式，以创新驱动扩大上海经济发展的科创金融覆盖面。

发布会上，上海银行发布了服务上海市“3+6”重点产业的行动方案，宣布十四五期间设立1000亿元专项资金支持上海三大先导产业和六大重点产业发展。同时，上海银行向本土先导产业与重点产业等领域的8家企业颁发了首批重点服务企业合作证书。

上海博泰作为上海本土高新技术科创产业的代表、作为智能汽车与车联网领域的领军企业，获得首批重点服务企业合作证书。

未来是万物互联的时代，人工智能与智能汽车将带给我们重新被定义的智能生活。未来，上海的人工智能产业计划围绕基础理论、算法、算力、数据、应用技术等环节，加快攻关突破，在制造、医疗、教育、交通、城市管理、工业制造等领域，加强场景应用。

作为中国本土资本结构与业务规模行业领先、服务汽车客户资源丰富的车联网企业，博泰始终在智能汽车与人工智能领域深耕发力，立足技术原点，拥有着丰富的技术积累及产品交付经验，以及操作系统、智能语音、硬件、高精地图、云平台等核心技术，提供智能化车载信息服务系统研发、制造以及后期配套服务，同时基于SOA或者“软件定义汽车”，在座舱域、自动驾驶域、整车域，面向用户提供软件应用开发及运营。

继南京、武汉、深圳、沈阳、大连、长春6大研发中心之后，博泰又推出了厦门智能制造工厂，即自主研发基地这一 “新启之秀”。 博泰厦门智能制造工厂是国内首个拥有独立工厂的车联网公司，作为博泰技术研发与落地“护城河”的重要部署，身兼数职。它不仅能够满足当下及未来智能网联研发、验证、演进需要的先导研发创新中心、更是集工艺流程设计及研发、生产制造、质量保证为一体的智能智造工厂。

(责编：赵超、吕骞)