赵超

汽油、柴油、航空燃料全线紧缺……今年5月，一款危险的勒索病毒潜入美国最大成品油运输管道运营商Colonial Pipeline公司内网，导致5500英里输油管道关闭，迫使美国东部十余个州进入紧急状态。

这起震惊全球的勒索病毒事件，为工业、能源和交通等基础设施领域的众多企业敲响了警钟。在数字化转型的浪潮之下，信息及技术融合带来的安全风险与日俱增，网络安全也成为企业必须应对的考验。

“网络信息安全不仅仅是一个必须的安全措施，更是数字经济成功的关键所在。”西门子（中国）有限公司副总裁兼首席网络与信息安全官胡建钧在接受人民网采访时表示，企业数字化转型的过程中，一定要同步考虑信息安全，二者密不可分。不能先做好数字化转型，转过头来再考虑信息安全。网络信息安全和数字化必须携手并进，缺一不可。

企业数字化转型，安全为先

提到网络与信息安全，很多人可能会联想到个人在生活中的数据与信息安全，如个人信息的泄露、钓鱼网站与恶意软件的侵扰。然而，工业领域信息安全的严峻性也同样值得关注，对工控系统的攻击与破坏往往会产生无法估计的损失。

随着数字化浪潮的兴起，各国政府对于工业领域的信息安全也投以关注的目光。近年来，在工业互联网、“互联网+先进制造业”的产业发展趋势下，政府部门的相关法规变得更加严格和具体。2017年6月，《中华人民共和国网络安全法》正式施行，对关键信息基础设施的网络安全保护作出了具体的法律规定。

工业基础设施在享受开放、互联技术带来的进步与益处的同时，也面临越来越严重的安全威胁。工业基础设施中关键应用或系统的故障将可能导致人员伤亡、严重的经济损失、基础设施被破坏、危及公众生活及国家安全、环境灾难等严重后果。

放眼全球，世界各国对工业信息网络安全也愈加重视，并且工业发达国家纷纷都将工业控制网络安全提升到国家安全战略的高度。美国、德国等相关自动化厂商，也纷纷加大对工业控制网络安全的研究，不断推出针对自家产品攻击所对应的防范措施和相应的工控网安全产品。

在这样的产业和政策环境中，西门子凭借在工业领域深厚的积累和在网络信息安全领域30余年的研发经验脱颖而出。

据了解，截至目前，西门子已成为第一家获得信息安全服务资质和核心基础设施等级保护三级认证的在华跨国企业，第一家获得全套PLC（可编程逻辑控制器）产品安全认证的工业企业，乃至第一家在公司实体、基础设施及关键产品组合三方面均具备相关本地信息安全法律法规专业认证的在华国际企业。

“这些安全资质就像高级驾照，有了它们才可以放心地驶上数字化快车道，跑得又快又稳。我们为很多客户实施的安全项目均参照中国信息安全等级保护第三级的要求，充分保障企业安全。”胡建钧说道。

这些光环背后是西门子多年的持续投入和辛勤耕耘。西门子全球超过1300名网络信息安全专家通力攻关，与顶级大学和研究机构合作创新，与行业客户共创实践，在网络信息安全领域每年注册约70项新专利。

企业要树立基本和正确的信息安全观

当前，数字经济已经成为我国实现经济稳健增长的关键动力。2020年在疫情影响和全球经济下行叠加影响下，我国数字经济依然保持9.7%的高增长态势，是同期GDP名义增速的3.2倍以上。

中国信息通信研究院发布的《全球数字经济白皮书》显示，2020年中国数字经济规模为5.4万亿美元，位居世界第二；同比增长9.6%，位居世界第一。

胡建钧表示，在数字化时代，如果没有信息安全，对于数据安全的担心会阻挡数据的流动与价值创造。同时，如果对系统、应用，运行的底层基础设施，包括新基建的设施有信息安全的担忧，我们就会面临更多的转型阻碍和安全挑战。

胡建钧认为，企业在数字化转型过程中要树立基本和正确的信息安全观，数字化转型和数字经济与信息安全密不可分，要共同考虑。同时，还要从技术创新、共创、共同研发的角度解决问题，应用最先进的技术与最新的攻击技术对抗，针对监管、业态，以开放合作的心态，与高校、监管机构、规则制定者、研究单位、客户等开展广泛的合作和联系。

“开展跨国合作，借鉴国际标准和先进经验”，胡建钧强调，同时西门子在中国立足原创精神，在中国开展原发创新，基于在中国的创新，推广应用到全球其它西门子工厂及客户中去，形成国际间交流与合作的良好循环与迭代模式。

深度融入中国数字化进程

近几年，随着物联网、云计算和5G等数字化技术的发展，IT与OT已深度融合。那么，如何在实现IT与OT融合的情况下，完整地保障网络信息安全呢？

“不知彼，不知己，每战必殆”“知己知彼，百战不殆”，借鉴古老东方的先贤智慧，结合最前沿的科学技术，西门子开具出了“良方”——纵深防御安全理念及态势感知体系，即从物理安全到网络安全，再到系统完整性的全面防御的理念。同时快速获取外部的威胁情报，并动态地掌握自身的情况，结合两者及时做出最恰当的决策与响应的体系。

胡建钧表示，西门子作为一家拥有上百年历史的大型工业制造企业，本身也做数字化转型，有自身的安全需求。另外一方面，西门子还服务很多工业客户，帮他们做数字化转型。“在这个过程中，西门子对企业科技的需求有深刻的洞察和了解，我们也有责任帮助他们在数字化之旅中确保信息安全。”

秉承纵深防御安全理念，西门子科学家们不断突破创新，以前沿科技保障着公司和客户数字化资产的安全。

西门子CDC在投入运营后不久就获得了国际信息安全管理标准ISO 27001认证及中国信息系统安全等级保护三级认证。（受访者供图）

2016年，西门子工业信息安全运营中心（CDC）在苏州成立，这是西门子全球四大安全运营中心之一，承担着创新、研发以及引领行业实践的重要使命。在这里，科学家们利用威胁情报分析、人工智能、大数据分析等前沿技术，开发了一系列保障安全的系统和工具。

在钢铁、石化、交通等众多行业，西门子工业网络信息安全解决方案均已落地生根，为客户的数字化转型保驾护航。

早在2012年，中国石化青岛炼化公司（青岛炼化）就与西门子合作，以产线病毒防治为切入点，部署了基于纵深防御安全理念的网络信息安全解决方案。2018年，双方再次携手，将态势感知系统投入实践。

西门子助力宝武炭材实现对安全的全面感知和防控，上图为宝武炭材集中控制中心。（宝武炭材供图）

在宝武炭材料科技有限公司（宝武炭材），西门子遵循“评估——实施——持续监控”的整体提升路线，为其布局了涵盖全公司多基地的评估及加固方案。宝武炭材由此提升了工控安全态势感知、安全防护和应急处置能力，在外部威胁和工控网络之间建立起尽可能多层次的保护。

在交通领域，西门子为江苏徐州市的首条地铁——徐州地铁一号线提供了地铁信号系统，并应用了纵深防御及下一代防火墙技术，为利用无线网络实现对列车的远程监测与控制提供立体安全保障。

“西门子既是信息安全服务的提供者和创新者，同时也是最终用户和践行者，兼具这些身份也让西门子更容易洞察需求，感同身受，先行一步。成为生态当中很重要的一员。”胡建钧说，西门子在过去积累了很多经验，包括信息安全、和工业融合的经验。在总部，我们把经验贡献给了很多标准化组织和科研院所，在中国也同样在做类似的事情，积极参与中国本地的信息安全标准和规范的制定，积极地为本地的规则和最佳实践建言献策，西门子将深度融入中国数字化进程，携手合作伙伴和客户及整个生态，一起为数字化之旅安全保驾护航，乘风破浪。

(责编：赵超、吕骞)