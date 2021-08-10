人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

镇海炼化累计生产沥青超两千万吨 可建高速路超两万公里

2021年08月10日16:24 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月10日电 （记者毕磊）记者从中国石化新闻办获悉，2021年中国石化镇海炼化“东海牌”石油道路沥青的出厂量达到100.59万吨。据统计，镇海炼化已累计向社会供应东海牌沥青2250余万吨，按照建设高速公路一公里需1000吨沥青计算，可建2.25万公里。

西藏拉萨—林芝高速公路。受访者供图

据记者了解，“东海牌”沥青是中国石化子品牌之一，品牌价值达14.63亿元，产品主要包括道路石油沥青、改性沥青、乳化沥青、特种沥青等50多个品种。上海F1国际赛道、2008北京奥运会鸟巢主场馆、西藏拉萨—林芝高速公路等重大工程等均使用该产品。

镇海炼化相关负责人表示，近年来，镇海炼化公司持续研发应用于复杂气候及交通条件的高品质沥青，为客户个性化定制原油配比和产品调和方案，不断拓展高端市场，产品长期出口澳大利亚、东南亚、美洲等国家和地区。

(责编：王震、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
镇海炼化累计生产沥青超两千万吨 可建高速路超两万公里
　　人民网北京8月10日电 （记者毕磊）记者从中国石化新闻办获悉，2021年中国石化镇海炼化“东海牌”石油道路沥青的出厂量达到100.59万吨。据统计，镇海炼化已累计向社会供应东海牌沥青2250余万吨，按照建设高速公路一公里需1000吨沥青计算，可建2.25万公里。…
银保监会修订非寿险业务准备金管理办法 补齐准备金监管制度短板
　　人民网北京8月10日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为进一步完善非寿险业务准备金监管制度，增强非寿险准备金监管的科学性和有效性，提升保险公司准备金管理水平，银保监会对原保监会印发的《保险公司非寿险业务准备金管理办法（试行）》（以下简称《试行办法》）进行了修订，形成《保险公司非寿险业务准备金管理办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）。 银保监会有关部门负责人介绍，原保监会于2005年颁布《试行办法》，此后出台了一系列配套的规范性文件。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部