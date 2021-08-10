人民网北京8月10日电 （记者毕磊）记者从中国石化新闻办获悉，2021年中国石化镇海炼化“东海牌”石油道路沥青的出厂量达到100.59万吨。据统计，镇海炼化已累计向社会供应东海牌沥青2250余万吨，按照建设高速公路一公里需1000吨沥青计算，可建2.25万公里。

西藏拉萨—林芝高速公路。受访者供图

据记者了解，“东海牌”沥青是中国石化子品牌之一，品牌价值达14.63亿元，产品主要包括道路石油沥青、改性沥青、乳化沥青、特种沥青等50多个品种。上海F1国际赛道、2008北京奥运会鸟巢主场馆、西藏拉萨—林芝高速公路等重大工程等均使用该产品。

镇海炼化相关负责人表示，近年来，镇海炼化公司持续研发应用于复杂气候及交通条件的高品质沥青，为客户个性化定制原油配比和产品调和方案，不断拓展高端市场，产品长期出口澳大利亚、东南亚、美洲等国家和地区。

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