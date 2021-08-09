原标题：“坪企Talk”正式发布

8月4日，“创新坪山·驱动未来”首届坪企Talk(深圳·坪山)燕子湖峰会暨新能源新材料产业发展高峰论坛在坪山燕子湖国际会展中心成功举办。深圳市工商联党组成员、专职副主席谢振文，坪山区委常委、统战部部长李广明出席活动并分别致辞。

本次峰会由市工商联(总商会)、区委统战部指导，区工商联(总商会)主办，区发改局、区科创局、区工信局、区投资推广署、南方科技大学、深圳技术大学、市氢能与燃料电池协会协办，邀请了业内翘楚精英、权威专家齐聚一堂，畅议新能源新材料产业发展现状和趋势，共话行业发展大计。活动当天吸引近14万人次在线观看直播。

谢振文在致辞中充分肯定了坪山区在优化营商环境、服务民营经济健康发展所开展的各项实践工作，希望坪山继续精心规划、筑巢引凤，助推坪山产业发展迈上新台阶;聚焦主题主线，引导民营经济人士立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，促进“两个健康”迈出新步伐;坚持市区联动，在打造良好营商环境、构建亲清政商关系、弘扬企业家精神等方面共同努力，合力推动坪山支柱产业和经济社会的发展。

李广明在致辞中指出，区工商联(总商会)要积极发挥桥梁纽带作用，不断提升服务水平，做好民企发展助推器;要引导民营经济人士做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率，践行亲清政商关系，履行社会责任;要激发企业家参与工商联工作的热情，引导民营经济代表人士围绕区委区政府中心工作建言献策，为优化坪山营商环境作出积极贡献。

峰会现场，随着启动仪式光柱发射，区工商联(总商会)正式发起民营企业专项服务品牌项目——“坪企Talk”。“坪企Talk”企服新计划以“燕子湖峰会”为起点，以“线上互联+线下互动”相结合的方式，全年计划开展“亲清坪企·政企互动”常态化政企沟通活动、“亲清坪企·护航发展”民企深度走访调研活动、“走出去·学进来”企业互访交流学习活动、“服务赋能·创启未来”专业服务团系列活动、“活力坪企·跃动聚能”企业家充能计划等。

主题演讲环节，南方科技大学王海江院士、深圳技术大学刘清侠院士、新宙邦董事长覃九三、烯湾科技董事兼总经理章胜华先后为大家分享了“燃料电池关键材料的现状与未来”“未来能源的可持续发展方向和技术”“攻坚新材料技术难题，创新坪山大有可为”“碳纳米管材料在氢能领域的应用与发展”等精彩内容。随后，嘉宾围绕“新能源新材料产业如何扎根坪山谋创新、科学驱动促发展”主题开展圆桌论坛，精彩的思想碰撞让与会嘉宾加深对新能源新材料领域未来发展的理解和认识。

会前，与会人员观看了坪山推介宣传片，区投资推广署、区发改局负责人分别介绍了全区营商环境和新能源(汽车)、智能网联等产业现状及未来发展规划。

据统计，坪山区目前存量材料企业达101家(新能源材料8家，电子信息材料19家，生物医疗材料类30家，高分子材料10家，石墨烯材料5家，其他材料类29家)，拥有20个新材料类创新载体。坪山区新材料产业规模虽小，但特色鲜明，优势突出，尤其在新能源材料、电子(显示)材料以及高分子材料三个细分领域拥有较好基础。以锂电池为代表的新能源材料产业链较为完备，高分子材料企业较为集聚，电子(显示)材料产业快速发展。未来，坪山将持续围绕优势主导产业，构建更具国际竞争力的现代新材料产业体系。

坪山区作为新能源产业的集聚区域，是新能源汽车龙头企业和关键零部件企业的集中地。目前，近300家新能源企业扎堆坪山，形成了从新能源汽车动力电池装备、正负极材料、隔膜、电池电解液到动力电池成品制造，从新能源汽车的电机、电控、电源、电动总成到整车制造，从新能源汽车研发、生产到销售为一体的具有完全产业链条的产业基地。坪山区大力扶持新能源产业，出台配套政策促进新能源产业发展，吸引更多优秀新能源企业落户坪山，争取更多新能源核心技术产业项目布局坪山，进一步将新能源产业做大做强。

(责编：赵超、吕骞)