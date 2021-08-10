人民网北京8月10日电 （记者杜燕飞）房地产市场平稳健康发展，既是经济也是民生话题。人民银行（以下简称“央行”）9日发布的《2021年第二季度中国货币政策执行报告》（以下简称《报告》）再次强调，要牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度，加大住房租赁金融支持力度。

《报告》显示，今年上半年，房地产贷款增速总体平稳。6月末，全国主要金融机构（含外资）房地产贷款余额50.8万亿元，同比增长9.5%，增速较3月末低1.4个百分点。其中，个人住房贷款余额36.6万亿元，同比增长13%，增速较3月末低1.5个百分点；住房开发贷款余额9.4万亿元，同比增长3.4%，增速较3月末低2.4个百分点。

近年来，国家持续加大了房地产调控力度。此前，国务院召开的“加快发展保障性租赁住房和进一步做好房地产市场调控工作电视电话会议”明确，要牢牢抓住房地产金融这个关键，严格房地产企业“三线四档”融资管理和金融机构房地产贷款集中度管理。央行召开的2021年下半年工作会议指出，实施好房地产金融审慎管理制度。银保监会2021年年中工作座谈会也明确，严格执行“三线四档”和房地产贷款集中度要求，防止银行保险资金绕道违规流入房地产市场。

与此同时，近年来监管部门严查信贷资金违规流入楼市。今年上半年银保监会严惩违法违规行为，共处罚机构1420家次，累计罚没11.55亿元，处罚责任人2149人次。其中，涉及信贷资金违规流入房市、给不符合信贷政策或者信贷条件的开发商发放贷款、违规发放虚假按揭贷款等违规事由较多。

中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军告诉人民网记者，银保监会等监管部门加紧制定法规、加大严查打击违规力度，有利于资金用途的规范，确定银行、企业应负的责任。

“建议金融监管部门借助监管科技手段，构建覆盖全行业的信贷资金流向监控系统，提升贷款用途监控的能力和效率。”招联金融首席研究员董希淼接受人民网记者采访时表示，要提高借款人挪用贷款用途的违规成本，将挪用贷款等情况纳入央行征信系统，建立挪用贷款“黑名单”等制度，从源头上遏制信贷资金违规流入楼市等。

谈及如何保持房地产金融政策连续性时，董希淼表示，金融机构要严把风险关口，全面落实房地产融资政策，审查贷款资金流向，防止资金违规流入房地产市场。对于房地产企业，加大审查力度，不向资质不合格房地产开发项目提供融资支持；不为违反房地产行业政策的项目提供通道或信用担保。对于居民用户，发放的消费贷款需要客户提供发票等购物凭证，严防通过消费贷款、经营贷款、信用卡透支等方式将资金转移至房地产市场。

对于如何加大住房租赁金融支持力度，董希淼指出，可以通过签订租赁权转让协议的方式将待售房源变成长租房源，向符合相应条件的租户发放租房贷款；在住房租赁平台交易撮合、信用评价等各个环节提供相应的金融创新产品和服务；通过信用卡分期为客户提供融资支持，手续费低于第三方租房平台所收取的服务费，且提前还款无需支付违约金。

业内人士认为，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度，有助于进一步降低房地产金融风险，推动房地产金融与实体经济平衡发展，防范和化解系统性金融风险。

(责编：赵超、吕骞)