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《对十三届全国人大四次会议第1580号建议的答复》

农业农村部：加大政策扶持力度 为乡村振兴提供强有力的人才支撑

2021年08月10日11:42 | 来源：人民网
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人民网北京8月10日电 （初梓瑞）据农业农村部网站消息，农业农村部10日发布《对十三届全国人大四次会议第1580号建议的答复》（下称答复），针对“增强农业吸引力提升农民职业身份荣誉感”的建议，农业农村部经商教育部、国家广播电视总局从“吸引人才回乡”“培育高素质农民”“利用互联网拓宽农产品销路”等方面进行了答复。

如何吸引人才回乡？答复指出，近年来，国家出台一系列扶持政策，吸引高校毕业生、青年农民工、退役军人等青年到农村就业创业。一是加大政策扶持。对符合条件的返乡入乡创业青年，及时落实税费减免、场地安排等政策。对首次创业、正常经营1年以上的返乡入乡创业青年，可给予一次性创业补贴。将符合条件的返乡入乡创业青年纳入创业担保贷款政策支持范围，提供个人最高20万元、小微企业最高300万元的财政贴息贷款。对10万元及以下的个人创业担保贷款免除反担保要求。

二是搭建创业平台。农业农村部在全国认定了1096个各具特色的全国农村创新创业基地（园区）和200个农村创新创业典型县，为返乡入乡创业青年提供低成本、全要素、便利化的创业服务。举办全国新农民新技术创新创业博览会和全国农村创新创业项目创意大赛，为返乡入乡创业青年提供展示平台。

三是用乡情亲情吸引人才回乡。指导各地建立本地外出人员联络机制，以乡情亲情吸引青年人才回乡创业创新，并提供配套公共服务。

四是开展典型案例推介。2017—2019年连续三年组织开展全国农村创新创业优秀带头人典型案例推介活动，遴选出338名优秀带头人典型案例，充分发挥典型案例示范引领作用，带动更多青年返乡下乡创新创业。

答复提出，下一步，将加大政策扶持力度，优化创业服务，加强典型推介，吸引更多青年返乡入乡就业创业，为乡村振兴提供强有力的人才支撑。

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(责编：初梓瑞、吕骞)

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