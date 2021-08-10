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新电召服务上线 京郊出行更方便

2021年08月10日13:14 | 来源：中国新闻网
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原标题：奇华调度中心联合高德打车推新电召服务 方便老年人出行

　　近日，北京出租车调度中心奇华调度中心与高德打车合作的新电召服务，进一步扩大了服务覆盖范围，在北京城六区之外的十个区，实现了全覆盖。数据显示，新电召服务上线后，奇华调度中心电召订单数量及应答率均有明显提升，其中应答率高于行业平均应答率约42%。新电召服务上线后，让京郊出行变得更为方便。

　　调研显示，北京城六区之外，尤其远郊城区，区域面积大，出租汽车覆盖密度小，市民在乘坐出租汽车时仍有不便，以扬招和电召为主，与中心城区有一定区别。其中，电召出行中又有很大一部分为老年人电话预约行程。

　　为了让京郊出行更方便，尤其是让老年人得到更好的出行服务，今年1月底，奇华调度中心，与高德打车达成合作，推出了新电召服务。

　　传统电召服务由调度中心服务人员记录乘客的起终点，再由系统将信息告知出租车司机，由于起点难找、订单不顺路等问题，出租车司机接单意愿有限。新电召服务接入了高德打车“好的出租”巡游出租汽车数字化解决方案，起终点可直接在司机端显示，让司机更易接到乘客，并增加顺路单等功能，降低司机的空驶成本，有效提升叫车成功率。

　　数据显示，奇华调度中心和高德打车合作的新电召服务上线后，电召应答率有明显提升。同时，服务质量的提升也带来的电召订单的增长。新电召服务持续扩大运营区域，目前，已经实现北京城六区之外的其他十个区全覆盖。

　　为了帮助巡游出租汽车数字化升级，高德打车去年推出“好的出租”解决方案，截至目前，“好的出租”已经在北京、深圳、天津、成都、上海等多地实现落地合作。

　　在北京，在与多个巡游出租车企业合作的基础上，高德打车又与北京出租汽车暨汽车租赁协会达成合作，将基本实现北京全市六万余辆巡游出租汽车的数字化升级全覆盖。同时，为了方便北京的老年人出行，高德打车推出了“一键叫车”助老服务，在北京20个重点社区建立助老打车暖心车站。

(责编：曹淼、李源)

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