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科学家说极端天气事件增加与人类活动有关

2021年08月10日23:07 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦8月10日电（记者陈斌杰 聂晓阳）联合国政府间气候变化专门委员会9日发布报告称，未来几十年里全球所有地区都将面临气候变化加剧的考验。参与撰写报告的瑞士科学家吉安·卡斯珀·普拉特纳当天对新华社记者说，类似今夏欧洲的极端天气事件未来将更频繁出现，这与人类活动有关。

　　报告指出，在未来几十年里，暖季将变得更长，冷季将更短，同时极端高温等极端天气将变得更加频繁，对农业和人体健康带来更大挑战。

　　在瑞士联邦森林、雪与景观研究所担任高级科学家的普拉特纳说，人类活动和温室气体排放是气候变化的主因，科学家运行的气候模型表明，随着气温升高，极端天气事件将变得更为严重。

　　他认为，如果全球立即行动起来，人类仍有时间防止情况进一步恶化。他呼吁所有人都立刻行动起来阻止全球变暖。

　　“在本世纪中叶实现净零排放，需要全球每个地区、每个个体都采取行动。发达国家负有重大责任现在就采取行动，而不是坐等其他国家行动。”普拉特纳说。

　　普拉特纳表示，如果能够在本世纪中叶将碳排放减少到净零，那么《巴黎气候变化协定》中将升温幅度控制在1.5摄氏度以内的目标仍是可以实现的。

　　在谈及对今年将在英国格拉斯哥举行的联合国气候变化大会的期望时，普拉特纳希望在这届联合国气候变化大会上，全球领导人在同意减排方面取得重大进展。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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