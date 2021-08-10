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文化和旅游部将建立全国卡拉OK音乐违规曲目清单制度

2021年08月10日23:09 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月10日电（记者余俊杰）记者10日从文化和旅游部获悉，为加强歌舞娱乐场所卡拉OK音乐内容管理，弘扬社会主义核心价值观，文化和旅游部将建立全国卡拉OK音乐违规曲目清单制度。

　　据文化和旅游部近日印发的《歌舞娱乐场所卡拉OK音乐内容管理暂行规定》，歌舞娱乐场所播放的卡拉OK音乐不得含有《娱乐场所管理条例》第十三条禁止内容，包括：危害国家统一、主权或者领土完整的；违反国家宗教政策，宣扬邪教、迷信的；宣扬淫秽、赌博、暴力以及与毒品有关的违法犯罪活动，或者教唆犯罪的等。

　　据文化和旅游部有关负责人介绍，歌舞娱乐场所歌曲点播系统含有违禁歌曲的现象屡禁不止的原因，在于全国有近5万家歌舞娱乐场所，执法监管难度较大；同时，歌舞娱乐场所歌曲点播系统基础曲库达10万首以上，歌舞娱乐场所经营者难以识别违规曲目。

　　因此，规定要求，歌曲点播系统内容提供商不得提供、歌舞娱乐场所不得使用违规曲目清单内的音乐产品。歌曲点播系统内容提供商、歌舞娱乐场所负责歌舞娱乐场所卡拉OK音乐内容自审等工作，从源头对歌舞娱乐场所内容进行有效管控。

　　全国文化娱乐行业协会应当引导行业加强内容自律，提醒歌曲点播系统内容提供商、歌舞娱乐场所及时删除含有法律法规禁止内容的音乐产品，并协助行业主管部门依法依规处置。

　　文化和旅游行政部门发现歌曲点播系统内容提供商向歌舞娱乐场所提供的卡拉OK音乐含有法律法规禁止内容的，可以通过约谈等行政指导方式予以警示、制止。

　　此外，根据规定，文化市场综合执法队伍参照全国卡拉OK音乐违规曲目清单，加强对歌舞娱乐场所检查抽查，发现含有法律法规禁止内容的，应当依法处置。

　　据悉，本规定将于2021年10月1日起施行。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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