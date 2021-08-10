近日，全球权威的IT研究与顾问咨询机构Gartner发布了Magic Quadrant for Security Information Event Management报告。华为HiSec Insight安全态势感知系统凭借优秀的市场表现、技术优势和用户实践入选了2021年Gartner SIEM魔力象限。

Gartner从市场情况、产品路标、技术路线、云监测、安全监控、高级威胁分析、威胁情报、事件调查和取证、事件响应、产品部署与集成等多维度对全球SIEM安全厂商进行了200多项的细粒度深度调研。与此同时，针对SIEM产品的30余项关键能力、核心功能进行了详细Demo评估。最终全球共有20家厂商入选了2021年SIEM魔力象限，国内仅有两家入选。

报告指出，华为HiSec Insight产品的优势体现在如下三个方面：

威胁分析能力：威胁分析一直是华为HiSec Insight重点投入方向，其UEBA能力提供了基于对等组的动态检测。其基于机器学习的资产风险排名可以呈现出资产价值、漏洞风险、攻击风险。

丰富的产品生态：华为HiSec Insight提供网络检测与响应、沙箱、蜜罐、UEBA、编排与响应、威胁情报等综合能力。

灵活性的场景适配能力：华为HiSec Insight产品有多种规格，可根据需要混合使用。其中包括软件、物理和虚拟设备，并且在公有云或私有云基础设施上都可进行部署。

华为HiSec Insight安全态势感知系统是基于商用大数据平台FusionInsight，结合智能检测引擎可进行多维度海量数据分析，主动实时的发现各类安全威胁事件，还原出整个APT攻击链攻击行为。作为HiSec安全解决方案的安全大脑，华为HiSec Insight安全态势感知系统可以高效采集全网流量、日志和资产信息进行统一关联，并且仅借助本地大数据算力就可快速发现高级威胁，发现威胁事件后响应编排引擎可调度现网安全组件进行自动化分析闭环。

华为持续投入HiSec Insight安全态势感知系统的研发和技术积累，不断构建核心能力，其核心智能检测算法来自于华为布局全球的四大安全实验室：未然实验室、慕尼黑实验室、菲沙河实验室、佩利实验室，构建了30余种业界领先的智能检测算法。

华为安全产品领域总裁马烨表示：“华为HiSec Insight安全态势感知系统是华为安全的重点战略方向，作为华为HiSec 安全解决方案的分析器，是整个解决方案的‘安全大脑’，也是生态构建的基础。未来华为将继续构筑智能检测和全网联动的优势，携手合作伙伴打造高质量的整体安全解决方案来提升企业的安全防护能力和安全运营效率，为客户数字化转型保驾护航。”

目前，华为HiSec Insight安全态势感知系统广泛应用于政府、金融、电力、大企业、教育等多个行业客户。根据多个行业的安全实践和经验，华为还参与并主导了多个安全态势感知、政务网络安全监测等国标的制定。凭借良好的市场表现、技术优势和用户实践，华为HiSec Insight安全态势感知系统已经成为政企数字化转型的安全底座。

(责编：赵超、吕骞)