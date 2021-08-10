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第四届“88电视购物节”全面启动 大屏小屏共同演绎“乐在乡村”

李兆娣
2021年08月10日11:35 | 来源：央广网
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原标题：第四届“88电视购物节”全面启动 大屏小屏共同演绎“乐在乡村”

　　第四届“88电视购物节”于8月8日正式启动。本届购物节中国电视购物联盟携手全国30+电视购物频道紧紧围绕“乐在乡村”，开展大小屏互动式营销，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

　　购物节期间，全国30+电视购物频道将以让利回馈、公益助农等营销方式，通过电视直播和网络直播等带货形式，全面展示电视购物行业形象，增强行业影响力。

　　让利惠农承担社会责任

　　脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是“三农”工作重心的历史性转移。电视购物作为媒体零售行业，更要切实重视媒体零售在乡村振兴战略中发挥的作用，引入新思想、新手段、新平台来推动、引领、补位，促进乡村振兴战略的实施。

　　在本届“88电视购物节”中，30+电视购物频道充分发挥媒体零售行业优势，积极筹备100+县市的120+“乐在乡村”系列商品，贯彻让利惠农宗旨，开展联合统一的消费帮扶活动，履行广电行业的职责和使命。

　　大小屏共同演绎“乐在乡村”

　　中国电视购物联盟携手全国30+电视购物频道引领消费者玩转全新购物体验。30+电视购物频道联手打造全媒体零售矩阵，借助传统电视与新兴互联网传播形式，在时代变革中探索迎合消费者所喜爱的收视形式，在大屏电视的基础上开展多平台的网络直播带货，通过大小屏的沉浸性与互动性，全面展示乡村生态美景，品味乡村健康美食，体验乡村休闲农业，推介乡村旅游资源。

　　在本届“88电视购物节”中，全国30+电视购物频道以大小屏共同演绎“乐在乡村”，致力于让“乐在乡村”成为都市百姓的一种健康的生活方式。

　　点亮地标好物，助力乡村振兴

　　第四届“88电视购物节”不仅再度开启全国30+电视购物频道“全场8.8折”的让利优惠，而且还启动了点亮原产地标的活动。100+县市的120+“乐在乡村”系列商品，足不出户，即可一站式购齐全国优名特产。

　　未来，“88电视购物节”将会用更加开放的态度融合新媒体，持续助力民族品牌与行业共同成长，引领消费新风向标；并且在让利惠农的同时发挥媒体社会责任，肩负助力乡村振兴使命，始终服务于百姓，让百姓“乐在乡村”。

(责编：赵超、吕骞)

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