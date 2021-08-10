人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技>>百千万职业女性风采宣传展示故事征集活动展示

甘肃高台把“门口经济”作为致富突破口

巾帼“花头巾”变身劳务经济主力军

袁鹏 黄燕青 盛潇
2021年08月10日09:33 | 来源：中国妇女报
小字号
原标题：巾帼“花头巾”变身劳务经济主力军

“我在这里干活挺好的，离家近也能顾得上，干的都是以前干过的活儿，干熟了也不累人，而且这么多姐妹一起干活，有说有笑的氛围特别好，来这里干活收入也高，人也开心。”日前，提起家门口的劳务增收，甘肃省张掖市高台县太安村村民谢菊梅开心地告诉中国妇女报全媒体记者。

眼下，在高台县广袤的田野上，像谢菊梅这样的妇女有很多，她们顶着五颜六色的“花头巾”穿梭在田间地头，在念好自家“产业经”的同时，也根据农事需求吃着家门口的“劳务饭”。近年来，高台县把农闲经济、门口经济作为农民增收致富的突破口，积极带动农村富余劳动力、女性劳动力转移就业，通过打造务工平台，创造务工机会，妇女渐渐成为高台县劳务经济的一支主力军。

种植大户胡伯隆来自高台县巷道镇太安村，去年以来他在邻镇的西八里村流转了160亩土地，签了3年的合同，全部用来种植向日葵，未来3年这片花海将成为周边村民的“致富基地”。在花海中，比成片盛开的向日葵更耀眼的是随处绽放的“花头巾”。春耕秋收、授粉除草、施肥打药，谢菊梅和姐妹们乐此不疲的劳作身影贯穿了作物成熟的各个环节，形成了一道道亮丽的风景线，她们不仅鼓起了自家的“钱袋子”，也解决了种植大户人手紧缺的燃眉之急，昔日“农忙围着地头转、农闲守着电视看”的农家妇女，成为务农做工两不误的“半边天”。

“目前正值授粉期，传花粉时效性比较强，传得快的话坐果率就高，所以用工量很大。”胡伯隆告诉记者。

“春耕到现在，我在家门口栽洋葱、种洋芋、除草已经挣了1万多块钱了。这几天，和周边的姐妹们一起到骆驼城抽天花，一天能挣160元。”

采访中，宣化镇宣化村二社村民候月琴告诉记者，她们村里的土地都被大户流转过去搞规模种植，她从春耕开始直至秋收结束，一直和左邻右舍的姐妹们在周边务工挣钱，一年下来能挣2万元左右。

在宣化镇贞号村特石生态循环农业示范基地，以妇女群众为主的300多名“花头巾”分布在不同的作业区，忙得不亦乐乎。自从该村土地整村流转后，已释放全村剩余劳动力600多人外出务工或在家门口挣钱，村民们吃着地租、赚着外快。据粗略统计，今年，基地共吸纳周边妇女、老人等闲散劳动力2000余人（次）务工，实现劳务收入20万元以上。

据悉，随着农村土地流转和种植业结构调整，高台县通过能人带动、拓宽基地、完善服务等举措，劳务经济蓬勃发展。近年来，越来越多的富余劳动力成为新农村建设的主力军，更多的妇女群众走进邻近的涉农企业、专业合作社、种植基地打工赚钱。截至目前，全县共输转城乡劳动力2.77万人，就近务工1.5万人，实现劳务收入1.83亿元。

(责编：李源、董童)

分享让更多人看到

推荐阅读
产业观察：洗碗机加速普及 本土品牌趁势崛起
　　近年来科技发展越来越快，家电市场研发的产品也都愈加注重消费者的体验感。作为厨电中的新兴品类，洗碗机市场延续了2020年的增长势头。…
人民币贷款7月增加1.08万亿元 专家：金融支持实体经济力度不减
　　人民网北京8月12日电 （记者杜燕飞）人民银行11日发布的多项金融统计数据报告显示，7月末，广义货币（M2）余额230.22万亿元，同比增长8.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和2.4个百分点。7月份，人民币贷款增加1.08万亿元，比上年同期多增905亿元，社会融资规模增量为1.06万亿元，比上年同期少6362亿元。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部