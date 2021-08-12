人民网记者 毕磊

近年来科技发展越来越快，家电市场研发的产品也都愈加注重消费者的体验感。作为厨电中的新兴品类，洗碗机市场延续了2020年的增长势头。

奥维云网推总数据显示，2020年洗碗机市场零售额规模为87亿元，同比增长了25.3%，零售量为191.9万台，同比上升了31%，而受疫情因素影响，线上渠道贡献了较大的拉动作用，销量已经占据了整体洗碗机市场的60%。

专家表示，洗碗机正在被越来越多的消费者所认知和接受。未来，在健康需求激增的情况下，随着洗碗机在中国市场的普及度越来越高，迭代新技术不断涌现，推出的产品更符合中国厨房的家装需求，洗碗机将迈入高速成长的新阶段。

中高端产品占比不断提升

进入2021年，洗碗机市场延续了上一年的高增长态势。而受到制造业原材料价格持续上涨的影响，以及中高端品牌和产品投入的逐渐增多，洗碗机产品价格结构出现明显上行趋势。数据显示，目前洗碗机线下整体均价已突破7000元，线上也逼近4000元。

从今年“618”的数据来看，这一现象则更为明显。根据奥维云网(AVC)线上监测数据显示，今年“618”期间，洗碗机零售量为23.2万台，同比上涨5.8%，同比2019年上涨82.6%，而零售额为9.3亿元，同比上涨26.5%，同比2019年618上涨99.0%。零售额增幅大于零售量增幅，均价提升明显。

具体到不同的价格段来说，3500-5000元中高端需求加速扩容，其中价格在5000元以上的产品占比由2020年的25.6%提升到了2021年的36.5%，中高端产品呈现出结构性增长趋势。

业内人士指出，随着生活水平的不断提升，人们更加追求一种品质健康的生活方式，特别是“90后”“00后”等消费群体逐渐成为购买主力的当下，对于高端化品质化的厨电产品则更加青睐。对于现代消费者来说，他们对产品功能细分的需求越来越强烈，同时，对产品颜值以及附加功能方面也有了更多的要求。面对市场需求的不断更迭，相关厂商们积极深入高端厨电领域。

本土品牌加速崛起

洗碗机发源于欧美国家，长期以来，外资品牌一直牢牢占据着国内洗碗机市场的头部位置。近年来，随着中国本土品牌的纷纷发力，市场竞争格局正在发生改变，本土品牌在新一轮的市场竞争中正在抢占越来越多的主导权。

2015年，“水槽式洗碗机”的出现，不仅打破了外资品牌在中国市场的垄断，也迅速激活中国洗碗机市场，让洗碗机这个新兴品类逐渐进入更多消费者的视野。

专家指出，国内众多知名家电品牌近两年密集增加投入、拓展产业布局，以嵌入式洗碗机、水槽洗碗机、台式洗碗机等差异化产品集体发起猛攻，加速推动洗碗机产品迭代升级以及国产化普及。

记者梳理发现，多年来，国内主流洗碗机本土品牌为了满足中国多样化的厨房环境所做的诸多努力。包括对碗篮、嵌入式高度等进行本土化改造，增加快洗功能，推出能洗锅的大容量产品，通过洗涤技术的创新来提升洗净效果，以及加强除菌、干燥、储存功能等等。

不仅如此，本土品牌也一直没有停止创新的步伐。以方太为例，其不断在洗涤技术上寻求突破，经历了从水槽洗到气泡洗再到高能气泡洗的发展历程。据记者了解，方太还增加了嵌入式洗碗机的布局，并即将推出搭载全新一代高能气泡洗技术的嵌入式洗碗机，利用气泡爆裂大幅加快了水流速度与冲力，脉冲式冲力有效瓦解煲仔饭、拔丝地瓜、陈年茶渍等顽渍重污，大幅提升清洁效果。而新一代的水气混动清洗方式在大幅提高冲洗力度之外，也让整个清洗过程用水更少。面对大容量的清洗时，最少耗水量仅需11升。

业内人士指出，以技术创新满足用户需求进而驱动行业变革升级，才是中国洗碗机逆转外资品牌垄断的根本底层逻辑。

国内市场未来可期

在全球大部分国家里，洗碗机作为一种常见的厨房电器，已覆盖了40%～90%的普通家庭。

中国家用电器研究院原副总工程师鲁建国告诉记者，中国洗碗机的渗透率仅为2.5%，相比欧美国家的渗透率还有一定差距，洗碗机市场潜力巨大。

公开数据显示，从2013年4.7亿元，到2020年的87亿元，国内洗碗机市场在8年的时间里，规模翻了20倍以上。据奥维云网数据预测，2021年洗碗机国内市场将百亿级大关。

据记者了解，根据国家家电质量监督检验中心对比结果，相比手洗，洗碗机洗碗能够节约3/4的水和1/3的电。不仅更加节能，而且节省出更多的时间。

“未来洗碗机市场仍将稳步增长。”家电行业观察家许意强表示，“我国精装修房占比不断增长”“消费升级刺激人们生活与消费习惯的改变”“企业加大技术研发使得产品更加成熟”，这些因素将为洗碗机产品创造出巨大的发展空间。此外，随着“Z世代”逐渐成为消费的主力军，能代替双手的家电将会在未来受到前所未有的偏爱。

许意强指出，长期来看，中国传统家电市场已基本完成普及，用户需求会逐渐向着优质、高效、健康等方向转移，洗碗机作为“懒人家电”和“健康家电”的代表，有可能将变成普及型的日用家电。而随着中国居民消费的结构升级，洗碗机市场也将进入充分竞争阶段，本土品牌应以科技创新赋能产品,解决消费者痛点，从而抢占越来越多的主导权。

(责编：赵超、吕骞)