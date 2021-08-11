本报记者 齐志明 谢卫群

“浦东新区的新政策，让我们公司的营收额实现了近30％的增长。”维兰德金属（上海）有限公司总经理高桂花介绍，去年底，维兰德加入了浦东新区推出的全球营运商计划（GOP），随着跨境离岸付汇业务的打通，公司业务大幅增长。

不只是外汇管理方面的改革，作为上海国际金融中心核心承载区的浦东，正向全球资源配置功能高地全力迈进。

在完善金融体系中提升能力

2020年，上海国际金融中心基本建成，在“全球金融中心指数”排名中已列第三；全年金融市场成交额突破2200万亿元，位居世界前列。而增强全球资源配置能力，主要看金融的支撑能力。

如何进一步增强这种支撑力？专家认为，与纽约、伦敦等其他国际顶级金融中心相比，浦东金融资源配置的国际化程度还不够，需要更开放、更国际化，在不断完善体系中提升能力。

上海期货交易所交易大厅。大屏幕上，期货、期权产品行情不断跳动，其中包括以人民币计价的原油期货、铜期货。上海期货与衍生品研究院院长毕鹏介绍，上期所将探索建立场内全国性大宗商品仓单注册登记中心，研究开展期货保税仓单业务，进一步降低企业交易融资成本、提升大宗商品流通效率；探索研究多元化的市场开放路径，进一步完善推广结算价授权模式，推动更多“上海价格”走出去。

打造全球顶级资产管理中心，浦东在行动。7月28日，在陆家嘴金融城全球资产管理高峰论坛上，资管规模1.5万亿美元的美国资产管理公司普徕仕、荷兰资产管理公司荷全资管、美国个人金融服务商嘉信理财、卢森堡基金和企业服务提供商安拓达等9家新的外资资管机构签约入驻陆家嘴。截至目前，已有来自13个国家和地区的76家国际知名资管机构在陆家嘴设立了106家各类外资资管公司，占全国总数90%以上。当天，“陆家嘴全球资产管理伙伴计划”也一并启动，首批包括四类82家成员。

目前，全球资管规模前10的资管机构已有9家落地陆家嘴，下一步浦东将继续加大资管机构集聚力度，同步推动资管上下游机构落地，壮大资管链条。“多年来，我们深深受惠于中国金融市场的改革开放。《中共中央国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》（以下简称《意见》）从政策、制度、法律、人才、创新等多方面为浦东新区高水平改革开放保驾护航，这些都是我们外资金融机构在华发展的关切点，与我们的运营、业务开展息息相关。”瑞银证券董事长钱于军说。

浦东还在打造全国性融资租赁中心、国际保险和再保险中心、持牌类机构集聚高地和金融科技高地……浦东区委主要负责人表示，浦东将推出全球机构投资者集聚计划（GIC），通过更有针对性的服务，吸引更多境外机构投资者的资金和项目来浦东落地，让浦东成为各类金融机构和资金的集聚高地，成为全球金融要素资源配置的重要节点。

加速国际组织及机构集聚

总部经济是浦东发展的优先选项之一。《意见》明确提出，要发展更高能级的总部经济，统筹发展在岸业务和离岸业务，成为全球产业链供应链价值链的重要枢纽。为此，浦东推出了多个计划。

和维兰德（上海）公司一样，目前浦东已有41家跨国公司签约享受全球营运商计划（GOP）。保税区管理局经济发展处处长李晓红说，目前第二批培育企业也已确定，共53家，还有企业在洽谈中。

在离岸贸易制度方面，针对资金流、货物流、订单流“三流”分离下贸易真实性审查难，浦东推出“白名单”制度，为跨境资金收付提供便利。截至今年上半年，浦东自由贸易账户下离岸经贸业务试点“白名单”企业已有374家。

浦东区委主要负责人表示，GOP为有潜力的区域总部机构量身定制支持方案，在投资贸易、外汇结算、人才流动等方面给予政策“打包”支持，助推跨国公司在浦东的机构将运作范围从中国区向亚太区和全球拓展。目前浦东正探索构建相关信息平台，通过企业、政府和第三方专业机构、金融机构等的信息共享，为离岸贸易真实性审核提供支撑，在防止资金无序流动的基础上，促进离岸贸易发展。

7月28日，前滩国际经济组织集聚区正式揭牌。这是世博管理局与陆家嘴集团联手在前滩打造的国际经济组织集聚区服务空间。在揭牌仪式上，亚太运输资产保护协会等多家国际组织与世博管理局签订入驻意向。此前这里已集聚了法国国际商会上海代表处（ICC）等10家国际经济组织。这标志着浦东推出的吸引国际经济组织来“安家”的国际经济组织集聚计划（GOC）稳健起步。

“上海对创新产业的包容，加速了上海国际金融中心的建设。我们很高兴成为全球首个总部落户上海的国际组织。”金砖国家新开发银行副行长莱斯利·马斯多普说，“新开发银行总部大楼是一栋设施完善、体现绿色发展理念的大楼。在金砖国家新开发银行入驻上海的过程中，地方政府提供了非常友善且吸引人的环境，为我们来自不同国家的员工提供了诸多便利。”

浦东区委主要负责人表示，GOC重点吸引培育与浦东功能优势和产业特色相关的国际商会、行业协会、同业公会、产业联盟、标准制定组织等高能级国际经济组织，充分发挥他们在规则制定、资源链接方面的优势功能，积极参与全球经济治理，扩大国际经济合作。

着力推动规则、标准等制度型开放

从要素开放向制度开放全面拓展，率先建立与国际通行规则相互衔接的开放型经济新体制，是浦东走向更高水平开放的又一重要任务。

在上海自贸试验区外高桥保税区，全球面积最大的艺术品保税综合服务体上海国际艺术品保税服务中心已经启用，在功能、服务、配套上极大提升了上海专业艺术品存储水平和存储量级，推动国际艺术品市场向上海集聚。上海自贸区国际文化投资发展有限公司董事长胡环中介绍，目前，经由自贸区操作的进境艺术品（含文物）4400余件/套，在全国自贸区中居首位，这离不开上海自贸区快捷高效的进出境制度和流程。

期货大宗交易也在“先行先试”。前不久，上海期货交易所沪铜指定交割仓库和上海国际能源交易中心国际铜交割指定仓库，在外高桥港综合保税区的同一仓库落地，首次实现了货物本身无需移动，即可在同一库区内完成“国内期货、国际期货、国内现货、国际现货”四个市场的完全流通。企业可根据期货现货市场的价差变化、国内国际市场的行情波动，随时在四个市场中选择对自身最有利的市场进行交易和交割，业务操作灵活性大大增强。

据悉，这个模式将逐步拓展到其他大宗商品品种，从而真正把浦东打造成为全国乃至亚太地区大宗商品集散交易中心。

对标国际先进，浦东正构建良好知识产权保护环境。中国（浦东）知识产权保护中心自2017年7月揭牌以来，有效实践了集授权、确权、维权为一体的快速协调联动机制，在推动浦东知识产权高质量发展方面成效显著。中心提供预审服务，至本医疗科技有限公司的“肿瘤测序技术”核心专利的审查周期大幅缩短，企业由此可提前申请医疗器械产品批件，为产品上市打开了关键通道。

全球高端人才引进“直通车”制度也在浦东加速建立。走进位于张江科学城的张江纳仕国际社区，时尚潮流气息扑面而来：赏心悦目的建筑风格、全开放式的社区氛围、品牌化的配套设施……这个上海首个租赁式住宅今年8月就会正式开园，首批就有上千套租赁住房投放市场。为快速导入更多海内外人才，浦东目前已投入供应的人才安居房源超7万套，未来还将大幅增长。

浦东区委主要负责人表示，浦东将更好发挥上海自贸试验区及临港新片区的“试验田”作用，实行更大程度的压力测试，在离岸贸易制度、大宗商品交易等若干重点领域率先实现突破。特别是对标高标准国际经贸规则，深化制度型开放，加快建立与国际通行规则相衔接的制度体系。

《 人民日报 》（ 2021年08月11日 01 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)