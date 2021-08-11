本报太原8月10日电 （记者胡健）近日，一列满载日用百货、机械设备的中欧班列从山西中鼎物流园出发，驶向土耳其。本次班列首次成功应用国际海铁联运，经由铁路运输至哈萨克斯坦，整列上船穿越里海，抵达阿塞拜疆后再经铁路运输运抵土耳其。至此，山西省常态化开行的中欧、中亚班列线路增至10条。

中欧班列跑出新速度，是山西生产性服务业蓬勃发展的一个缩影。山西省统计局发布的数据显示，今年上半年，全省服务业增长10.9%，较上年同期回升13.4个百分点。其中，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长14.1%。

山西坚持把推进服务业提质增效摆在战略位置，在加快发展生产性服务业上下更大功夫，围绕产业结构转型升级，以服务制造业高质量发展为导向，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。

去年6月，山西新元煤矿建成全国首座5G煤矿：在井下534米建成5G专用网络，推出机电硐室无人巡检、掘进面无人操作、综采面无人操作3项5G应用，实现了矿井无人化、自动化、可视化运行。今年，山西省将建成10座智能化示范煤矿和建设1000个智能化采掘工作面，目前已有831个工作面启动了智能化建设，16座煤矿实现了5G入井。

以高端化、品质化、数字化、融合化发展为方向，山西着力推进智能制造、深化5G网络建设应用、优化工业互联网网络体系等，提升工业和信息化领域服务业发展水平。

今年3月底，山西省工业互联网产业联盟成立，进一步推动山西省工业互联网供应链产业链集聚发展，加快形成全省工业互联网领域服务资源池、供需对接机制及产业赋能方案，助推全省产业数字化转型发展。

同时，围绕全省现代产业体系建设及产业升级发展需要，山西着力提高研发设计与其他技术服务竞争力。截至6月底，全省国家级企业技术中心已达31户，省级企业技术中心已达372户，市级企业技术中心超过700户。

着力推动生产性服务业提质增效，为山西推动经济高质量发展注入新动能。今年上半年，全省地区生产总值比去年同期增长12.2%，装备制造业、工业战略性新兴产业、高技术制造业均大幅增长。

《 人民日报 》（ 2021年08月11日 01 版）

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