本报记者 孙秀艳

制图：张丹峰

水是生命之源，也是经济社会发展的必须要素。“十三五”时期，我国水生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化，碧水保卫战取得显著成效。截至2020年底，全国地表水水质达到或好于Ⅲ类的国控断面比例提高到83.4%。

“十四五”规划纲要提出，到2025年，地表水达到或好于Ⅲ类水体比例要达到85%。如何看待这一约束性指标，为实现目标需要付出哪些努力，又会面临哪些困难？记者采访了相关部门和专家。

考核的国控断面增至3641个，已逐一分析未达标情况

5年需提高1.6个百分点，这个目标容易实现吗？

2019年，在1940个国家地表水考核断面中，水质优良断面比例为74.9%，一年内这一比例升至83.4%。生态环境部环境规划院副总工程师王东表示，根据估算，即便扣除疫情影响，“十三五”末期，“好水”比例也在80%左右。此外，水污染治理效果有一定滞后性，水质跃升是长期治理成果的集中显现。

在生态环境部总工程师、水生态环境司司长张波看来，85%这一指标的设定有两点考虑：一是要稳中求进。“十四五”时期，不单纯追求以水环境理化指标评价为主的优良水体比例，不鼓励各地设定过高的水质目标，地方可以将工作重心放在巩固成果、提升质量上，推动实现水生态环境持续改善，力争在水资源、水生态、水环境等流域要素统筹推进系统治理上实现突破。二是要实事求是。水质目标的设定坚持从实际出发，科学合理考虑河湖衔接、自然背景影响等实际情况，充分吸纳地方的合理意见。

差异不仅体现在水质指标上，“十四五”时期考核的国控断面从1940个增加到3641个，这意味着地方面对的考核压力更大了。

“从目标可达性出发，环境规划院对3641个国控断面中未达到Ⅲ类断面的水质现状类别、超标指标项、超标频次及超标倍数等逐一进行了深入分析。”王东说，天然本底导致超标的断面具有不可控性，人为因素导致超标的断面应作为“十四五”时期的工作重点。

由污染治理为主向流域要素系统治理转变

大规模建设污水处理厂，提升处理能力；强化管网建设，努力提升污水收集率；以水专项为依托，以科学技术应用推动水环境质量改善……过去几个五年规划，我国水污染防治路径清晰，也取得了较好成效。但最近一段时间，因为管网建设滞后、污泥处置不力等涉水环境问题，多地被中央生态环境保护督察通报，也折射出当前水环境治理中依旧存在的问题。

王东表示，虽然碧水保卫战成效显著，为“十四五”目标的实现奠定了坚实基础，但我国水生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解，一是水环境治理任务依然艰巨，二是水生态破坏问题比较普遍。

未来5年，如何直面问题、补足短板，以刚性指标为抓手，推进地表水质持续提升？

“我们将继续坚持山水林田湖草沙系统治理，坚持精准、科学、依法治污，以水生态保护修复为核心，统筹水资源、水生态、水环境等要素，巩固深化碧水保卫战成果。”张波表示，未来，将按照“河湖统领、三水统筹”的思路，指导地方搞清楚问题、症结、对策、落实等“四个在哪里”，有针对性地明确重点任务和项目并扎实推进。

将水生态保护修复作为中心很有深意。“良好的水生态系统既是水环境治理的高级目标，也是改善水质的有力手段。”王东说，生态环境部日前发布《人工湿地水质净化技术指南》，很好体现了以生态的方法改善水环境的理念，这也表明治理思路正在由污染治理为主向水资源、水生态、水环境等流域要素系统治理、统筹推进转变。

令人欣慰的是，补短板的工作正在提速。日前印发的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》明确，将新增和改造污水收集管网8万公里。在上海、昆明等地，雨水初级处理试点已展开；在浙江，河湖生态缓冲带正助力水生态修复；在嘉陵江、汾河等重点水域，农业面源污染长期观测已经起步……

着力解决老百姓身边突出的水生态环境问题

清晨，贵州省贵阳市南明区南明河东畔，不少市民在滨水休闲公园晨练。“童年的清澈河水又回来了！”市民颜春艳对南明河的变化非常感慨。

“我们在南明河流域建设了16座下沉再生水厂，每年向南明河生态补水达4.5亿吨，彻底消除了黑臭水体，2020年Ⅲ类水质达5个月以上。”中国水环境集团董事长侯锋说。

临水而居、亲水戏水，一直是民众的期盼，也是水生态环境治理的目标之一。张波表示，生态环境部要继承发扬好“十三五”时期的好经验好做法，深入打好城市黑臭水体治理、长江保护修复等攻坚战，着力解决老百姓身边突出的水生态环境问题。“巩固提升治理成效，推进县城黑臭水体治理，推进‘美丽河湖’保护和建设，为百姓创造更多更好的亲水空间和体验。”

“十四五”规划没有设置劣Ⅴ类水体的具体指标。如何确保已有成效不反弹？

王东说，在重点流域水生态环境保护“十四五”规划技术大纲中，设计了劣Ⅴ类水体比例控制指标，与“十四五”规划中基本消除劣Ⅴ类国控断面的任务相呼应。不仅如此，专项规划里还专门设计了“亲民指标”，更加关注群众身边的水体，让群众对水质变化更易感、易监督，从而有更多获得感。

“治水”不仅有约束性指标这根指挥棒，及时传导压力、压实地方主体责任，推进全国水生态环境质量持续改善，还有工作机制保障。

据介绍，生态环境部正在不断完善问题发现和推动解决工作机制，通过分析预警、调度通报、独立调查、跟踪督办等方式，逐月分析水生态环境形势，精准识别突出问题和工作滞后地区，并及时发出预警。适时开展水环境达标工作滞后地区调度会商，督促相关地方分析滞后原因，落实整改措施；针对久拖不决的问题，组织开展独立调查，实行清单管理，逐一销号。

《 人民日报 》（ 2021年08月11日 02 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)