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持续推进生态建设，迈向高质量发展

河西走廊 筑起绿色屏障（共建地球生命共同体）

本报记者  潘少军
2021年08月11日05:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　位于黄河以西、祁连山和巴丹吉林沙漠中间的河西走廊，是丝绸之路的重要交通要道，主要涉及甘肃武威、金昌、张掖、酒泉、嘉峪关等城市。

　　“河西走廊是我国西北地区防沙治沙的绿色屏障。”国家林草局荒漠化防治司副司长屠志方表示，近些年来，河西走廊的生态建设成效显著，较好地平衡了水、沙、绿、富之间的关系，逐步走上高质量发展之路，为其他国家和地区的荒漠化防治提供了有益经验。

　　攻坚克难，实现“绿进沙退”目标

　　来到武威市凉州区北部的风沙口，只见连绵起伏的沙丘被梭梭、红柳、沙米等低矮灌木覆盖，草方格之中的点点绿色连片成网，将沙丘牢牢兜住。

　　武威市是进入河西走廊的第一站。其西北部、北部、东北部分别被巴丹吉林沙漠和腾格里沙漠包夹，境内危害严重的风沙口达286个，治沙难度极大。

　　“今年以来，这里5级以上大风就刮了86次，损毁的树苗需要不断补植。”凉州区林草局局长陆科表示，一般来说，利用植被固定住一个大沙丘需要3年左右的时间，其中第一年是关键，经过人工浇水两三次后树苗能活下来，往后一般就没有大问题了。

　　“在这里植树有两大难点：一是没路，二是缺水。”凉州区长城镇红水村九组村民、造林大户王银吉说。为给树苗浇水，他借钱买了两头骆驼，经常到3公里外去运水，经过多年艰苦努力，造林已初见成效。

　　目前，当地不少人工种植的梭梭等林木已经深入沙漠腹地。沙丘基本被锁住，实现了“绿进沙退”的目标。

　　甘肃省林草局巡视员王全德介绍，甘肃着力保护好祁连山，阻断沙漠南扩之路，并用防沙林带将中间的绿洲城市环绕起来，以形成对整个河西走廊地区的全方位保护。

　　“我们对传统农牧业进行系统性改造，更好地保护生态环境。”张掖市委副书记赵立香表示，祁连山山坡上的牧场和山脚下的农耕地，已经形成了相互依存的循环型农牧业。近年来，当地通过“借牧”方式，每年冬天让牧民将60万只羊放到农民的玉米地里吃秸秆，既避免了秸秆焚烧污染，又解决了耕地施肥问题。

　　精细管理，提升森林质量和功效

　　近年来，河西走廊地区绿化成效显著。不过，当地人还在琢磨：怎样进一步提升森林质量，助力实现碳达峰、碳中和目标？

　　据测算，我国森林每公顷木材产量平均为4.73立方米，而河西走廊地区仅有2立方米。提高河西走廊地区森林的单位生长量和产出率，才能提高其防风固沙、固碳释氧、涵养水源等功效。

　　“提升河西走廊地区的森林质量，关键在于精细化管护。”北京林业大学教授、精准林业北京市重点实验室主任冯仲科说。

　　近年来，北京林业大学在当地建立了智慧林业管护系统，智能化调控林木生长的土壤、温度、光照、水肥等。通过精细化管理，实验地的每公顷木材产量由2立方米提高到3.5立方米，在不增加森林面积的基础上，将森林的生态功能提高75%左右。

　　绿富双赢，沙尘暴发生次数大幅降低

　　仅2020年，甘肃省就完成以河西走廊为重点治理区的沙化土地综合治理约230万亩，创造相关就业岗位4.8万个，实现劳务收入6.48亿元，既改善了生态环境，又促进了经济社会发展。

　　治沙播绿，仍在持续推进。金昌市沙区风沙线长达237公里。多年植树造林，形成一条长达34公里、宽数公里的环城防护林带。“建好生态防护林后，还要配套建设经济林。”金昌市金川区造林专干潘冬梅表示，当地按照以水定林的原则，探索种植灰枣、白杏、沙棘等经济林，取得绿富双赢的成效。

　　甘肃省治沙研究所民勤治沙站的观测数据显示：从2006年至2020年，当地沙尘暴发生次数由19次降至3次；在由沙漠至绿洲的过渡带，沙尘通量减少了47%，与此同时，沙漠对绿洲的侵蚀影响减少了72%。

　　“这些年来，经过大规模生态工程，沙尘暴对当地生态环境和生产生活的影响已经大幅降低。”民勤治沙站副研究员王强强说。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月11日 02 版）
(责编：郝江震、岳弘彬)

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