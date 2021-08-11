本报北京8月10日电 （记者赵展慧）10日，银保监会发布今年二季度银行业和保险业主要监管指标数据。数据显示，银行业和保险业总资产稳健增长。2021年二季度末，我国银行业金融机构本外币资产336万亿元，同比增长8.6%。保险公司总资产24万亿元，较年初增加16439亿元，较年初增长7.4%。

资产稳健增长的同时，银行业和保险业金融服务也在持续加强。二季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额47.6万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额17.8万亿元，同比增速29.3%。保障性安居工程贷款6.5万亿元。上半年，保险公司原保险保费收入2.7万亿元，同比增长4.2%。赔款与给付支出7531亿元，同比增长21.4%。2021年上半年新增保单件数221亿件，同比下降7.4%。

《 人民日报 》（ 2021年08月11日 10 版）

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