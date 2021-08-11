本报北京8月10日电 （郁静娴、易嘉欣）一年一度的中国农民丰收节是打造繁荣乡村文化、传承农耕文明的重要平台。日前，由农业农村部农村经济研究中心主办的第一届印迹乡村创意设计大赛正式启动，并被纳入2021年中国农民丰收节系列活动。

据悉，本届大赛的主题是“发掘农耕文化印迹 设计未来美好生活”。通过创意设计挖掘、传承、创新优秀传统乡土文化，促进宜居宜业乡村建设和现代乡村产业提质增效，鼓励各类人才参与乡村振兴事业。大赛围绕乡村振兴的实际需要，共分为乡村室外公共环境设计、乡村室内公共环境设计、乡村产品设计与包装、乡村数字创意设计等四个单元。赛事活动期间，将平行组织创意设计作（产）品展、主题沙龙等形式多样的相关活动。总决赛将于11月5日—7日在江苏昆山举办。

《 人民日报 》（ 2021年08月11日 10 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)