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来自保护一线工作者的寄语

2021年08月11日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　种子在哪儿，我们就去哪儿。这些年，我国对野生植物种质资源的抢救性采集、保护工作卓有成效，中国西南野生生物种质资源库已保存植物种子超过1万种。

　　发现、采集和保存这些种子，既是保护人类赖以生存的自然环境的需要，也是人类未来发展的需要。接下来，我们将更好地保存和利用好野生生物种质资源，努力为保护地球家园做出更大贡献。

　　——张  挺（中国西南野生生物种质资源库种子采集员）

　　随着管理日益完善，唐家河保护区内的生态环境得到了有效恢复，周边村民的环保意识也越来越强。

　　尽管在大山里做科研条件艰苦，但大家都愿意像螺丝钉一样牢牢地“钉”在保护站，为保护区出一份力。

　　——刁鲲鹏（四川唐家河国家级自然保护区白熊坪保护站副站长）

　　我们在广西靖西市的石山深处守护着全球仅存的130多只东黑冠长臂猿，每天记录它们的各种信息，开展种群动态野外监测和保护。

　　长臂猿生存的森林生态系统是生物多样性极为丰富的地区，保护长臂猿就是保护整个生态系统。

　　——林勇坚（广西邦亮长臂猿国家级自然保护区科研监测小队队员）

　　我在太宽河自然保护区工作7年了。在巡山护林的过程中，我有过打击偷猎分子的惊险经历，也有过在红外相机里看到金钱豹时的惊喜。

　　丰富的野生动植物资源，使得这里成为黄河的重要水源涵养区，对于改善中条山区域的小气候、维持我国华北地区生态系统稳定性具有重要意义。

　　——张晨光（山西太宽河国家级自然保护区管护员）

　　在纳木错开展科考工作，我们时常在湖湾里看到纳木错裸鲤——因为很少受到干扰，纳木错裸鲤种群相对稳定。

　　我理解的生物多样性保护，就是保护各个物种生存发展的空间，这也是地球生态系统的一部分。保护生物多样性，就是保护人类自己。

　　——陈  浩（中科院青藏高原研究所博士后）

　　这些年，在大家的保护下，有115只中华凤头燕鸥幼鸟在这里孵化，其全球种群数量也从一度被认为已灭绝增至现在近150只。

　　作为保护区的一员，保护生物多样性既是一种责任，也是一种担当。我会坚守在自己的工作岗位，奉献自己的力量。

　　——丁  鹏（浙江象山韭山列岛国家级自然保护区工作人员）

　　今年是我在陕西周至国家级自然保护区工作的第十个年头。这些年，秦岭生态保护力度不断加大：巡护路上，邂逅羚牛、野猪等野生动物的机会多了；红外相机里，金钱豹等珍稀动物的出镜率也在不断提升。

　　保护生物多样性，体现在每个人的行动中。尊重自然、热爱自然，就是爱护我们共同的家园。

　　——许娟娜（陕西周至国家级自然保护区巡护员）

　　（本报记者杨文明、张文、李纵、乔栋、徐驭尧、窦瀚洋、原韬雄、寇江泽采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2021年08月11日 14 版）
(责编：郝江震、岳弘彬)

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