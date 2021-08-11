邱超奕

安全生产来不得半点偷懒、取巧，唯有脚踏实地，确保安全发展理念落到实处，才能实现可持续发展

近期，一些地方生产安全事故多发，事故风险有所抬头，安全生产形势复杂严峻。为排查风险隐患，切实保障人民群众生命和财产安全，国务院安委会派出16个督导检查组奔赴各地，下矿井、进工厂、上船舶，对15个重点行业领域进行督导检查，查处了一批重大安全隐患，曝光了一批典型违法案例，起到良好的震慑警示效果。

事实上，这并非今年首次“安全摸底”。4月份以来，国务院安委办就组织过34个工作组，对各地180多个企业单位进行明察暗访。目前不打招呼、直插现场的明察暗访已常态化。这既是以实际行动为“十四五”开好局、起好步绷紧安全生产这根弦，更充分体现出进入新发展阶段，我国把安全问题摆在非常突出的位置，对安全发展理念更加重视。

理念是行动的先导。发展理念是否对头，从根本上决定着发展成效乃至成败。安全生产同样如此。前不久，笔者跟随国务院安委会督导检查组，进入某省实地查看中小矿山，发现一些企业超员超采、设备因陋就简、人员麻痹大意等问题并不鲜见。病根就出在没有牢固树立安全发展理念上。

敲警钟，别以为“安全生产没出事就放心了”。面对督导检查，有些企业自夸“多年没出过安全事故”，向督导组“拍胸脯”，而实际检查中却发现不少重大安全隐患，可见企业麻痹大意。须知，安全生产具有规律性，不论生产设备、厂房建筑还是巷道设施，大多会因为使用而磨损、老化，且时间越长，越可能积累风险，切不能因为至今未出事故就掉以轻心；安全事故发生也有偶然性，天气突变、市场波动、情绪干扰等都可能使人松懈、倦怠、焦虑，给生产安全埋下隐患，因此，对安全生产必须时刻保持警觉，须臾不可放松。

算大账，别以为“减少安全投入等于增加效益”。这种心态在一些中小企业中表现突出，比如有小矿山为节约成本，将两个逃生出口减为一个、地下排水设备配置不全、专业勘探队伍省钱不请，给安全生产埋下了“定时炸弹”。在利益驱动下，超员超采、抢工期、赶产量，更直接加剧了事故风险。

抓落实，别以为“管理手段新必然安全效果好”。大数据、人工智能、影像识别等新技术、新手段能提升企业管理效率，某种程度上也能更快发现危险苗头，但各行业安全生产工作都具有专业性，切忌“照搬照抄”。比如有的企业监控设备很齐全，但安全死角却照不到，还有的地方一味追求大数据查台账，却把必要的现场检查环节变为线上监管，使检查浮于表面、流于形式。技术可以赋能，安全仍须实干，只有将新技术与专业能力结合好，才能真正服务安全生产。

安全是发展的前提，发展是安全的保障。对企业而言，不应把安全只当作成本，安全其实就是竞争力，是效益。只有确保安全合规，企业才能往更高质量、更大规模发展。相反，那些只顾短期利益而“因陋就简”的企业，只要出事故，往往“一失万无”。因此，安全生产来不得半点偷懒、取巧，唯有脚踏实地，确保安全发展理念落到实处，才能实现可持续发展。

《 人民日报 》（ 2021年08月11日 18 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)