本报记者 罗珊珊

消费者在绿地（天津）全球商品贸易港先行馆挑选进口商品。

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在第十六届内蒙古食品（糖酒）博览会上，参展商（左）向参观者介绍进口商品。

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今年以来，我国消费市场稳步恢复、持续回暖，带动消费品进口较快增长。进口优质消费品有利于优化市场供给结构，改善供给质量，更好满足人民日益增长的美好生活需要；也有利于促进境外消费回流，带动进口贸易上下游产业链发展，促进外贸进出口平衡发展。

市场回暖，消费品进口增长

线下线上同时发力，美妆护肤、医疗保健、母婴用品等最受关注

晚上5点半，北京朝阳区的陈悦下班后来到离家不远的进口生活超市购买食品，“意面、黄油、果汁饮料……这里的进口商品品种多、选择丰富，给生活增添了不少新色彩。”

“现在购买进口商品很方便，可以逛实体店，也可以在电商平台买。”陈悦说，在实体门店购物，可以边逛边探索未尝试过的新品，而线上则是更加便捷的购物渠道，“一键购买，送货上门。”

今年以来，我国消费市场稳步恢复、持续回暖。上半年，社会消费品零售总额达21.2万亿元，同比增长23%，两年平均增长4.4%。国内市场恢复带动消费品进口同步增长。海关数据显示，上半年我国进口商品数量增长16%，箱包、首饰、钟表的进口额同比增长1倍左右。

线下线上同时发力，进口商品进入中国市场的供应渠道不断拓展延伸。当前，我国跨境电商发展势头强劲，推动进口消费线上化。统计显示，今年上半年，我国跨境电商进口额达2831亿元，同比增长4.6%。

越来越多优质进口商品借助高效的供应链体系进入中国市场。注重品质已成为进口消费的重要特征，美妆护肤、医疗保健、母婴用品等是当前进口消费最受关注的品类，进口消费的品类结构更加丰富。

商务部国际贸易经济合作研究院流通与消费研究所所长董超表示，天猫国际、京东国际、苏宁国际、考拉海购等一批市场主体已具备较强的国际竞争力，在全球范围内采购商品、引进品牌和布局供应链等实力持续增强，跨境电商带来了品质更高、品牌更多、品类更丰富的进口商品供给，丰富了消费者的购买选择。

优化供给，满足美好生活需要

进口消费品增长是国内市场潜力释放的体现，也是消费升级的必然结果

捷克水晶杯、墨西哥咖啡、土耳其彩绘瓷盘……6月5日，绿地（天津）全球商品贸易港先行馆在天津北辰区正式开馆，六大进口馆汇聚了来自近30个国家和地区的万余种进口商品。

“我们计划打造买全球惠全国的开放平台，更好满足人们消费升级需要。”绿地集团总裁助理、绿地全球商品贸易港集团总经理薛迎杰介绍，下一步，绿地还将积极推动贸易港向全国延伸布局，建立进口贸易一站式服务平台，扩大中高端优质消费品进口，形成进口商品全产业链聚集地。

“进口消费品增长是国内市场潜力释放的体现，也是消费升级的必然结果。”董超认为，随着经济发展和居民收入水平提升，消费市场呈现个性化、多样化、中高端化发展趋势，增加优质消费品进口可以优化市场供给结构，改善供给质量，提升供给体系对国内需求的适配性，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

扩大消费品进口也有利于促进境外消费回流，将国际商品消费带来的就业、税收等溢出效应留在国内，带动进口贸易上下游产业链发展，促进外贸进出口平衡发展。

在海南，离岛免税政策为消费品进口按下“快捷键”，吸引境外消费回流作用明显，带动购物旅游回暖。从去年7月1日海南离岛免税新政策实施到今年6月30日，海关监管离岛免税购物金额达468亿元，同比增长226%，件数6072万件，同比增长211%，购物旅客达628万人次，同比增长102%，拉动住宿、餐饮、文化娱乐等相关产业发展，促进社会就业。

当前，我国正在加快构建新发展格局。北京师范大学经济与工商管理学院教授魏浩表示，进口是国内大循环的重要组成部分，也是国内国际双循环的关键枢纽。积极扩大消费品进口有利于激发消费潜力和活力，促进强大国内市场的形成，也有利于更好利用国内国际两个市场、两种资源，更有效率地实现内外市场联通、资源共享。

政策发力，促进进口发展

拓宽进口渠道，提高贸易便利化水平，优化跨境电商零售进口商品清单

举办首届中国国际消费品博览会、第二届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会……今年以来，中国持续搭建国际性展示交易平台，促进国内国际采购对接，丰富国内供给。11月5日，第四届中国国际进口博览会将拉开帷幕。截至7月27日，284家世界500强及行业龙头企业签约参展，数量已超过上届，签约展览面积已达36万平方米，已有50多个国家确认参加国家展。

进博会已成为不少外国商品进入中国市场的快速通道。进博会意向成交金额逐届攀升，第三届超过726亿美元。此外，还设有365天常年交易服务平台。第三届进博会以来，上海累计搭建56个进博“6天+365天”交易服务平台，引入进博会展品近18万种，涉及展商共1390家，累计进口商品1464.7亿元。

除了搭建平台，相关政策正持续发力，全方面、多维度促进进口贸易健康发展，增加优质消费品进口。

下调进口关税。近年来，我国多次主动下调进口关税税率，特别是降低百姓生活有需求、国内供给有短板的消费品关税税率。当前，我国关税总水平已由2017年的9.8%降到7.5%以下，不仅促进了消费品进口，也让消费者得到了实惠。

拓宽消费品进口渠道。2018年我国开始实施跨境电商零售进口试点，明确对跨境电商零售进口商品按个人自用进境物品监管，不执行首次进口许可批件、注册或备案要求，并在实践中扩大试点范围，今年3月更是将跨境电商零售进口试点扩大至所有自贸试验区、跨境电商综试区、综合保税区、进口贸易促进创新示范区、保税物流中心（B型）所在城市（区域），今后相关城市（区域）经所在地海关确认符合监管要求后，即可按照相关要求，开展网购保税进口。

提高贸易便利化水平。深化国际贸易“单一窗口”建设，“单一窗口”实现与25个部门系统对接和数据共享。推动口岸通关全流程无纸化电子化，加快智慧口岸建设，提升通关效率，2021年6月，全国进口整体通关时间为36.68小时，较2017年压缩了62.34%。精简进出口环节监管证件，目前，进出口环节需要验核的监管证件已从2018年的86种精简至41种，减少52.3%。

顺应消费升级趋势，继续优化跨境电商零售进口商品清单。商务部部长助理任鸿斌说，我国跨境电商零售进口实行正面清单管理，财政部会同有关部门已两次调整清单，现在清单内商品税目已超过1400个。下一步将研究进一步优化清单，更好满足国内消费需求。

《 人民日报 》（ 2021年08月11日 19 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)