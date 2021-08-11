齐志明

城市便民生活圈的发展完善有利于提高百姓生活的便利度和幸福感

近日，商务部等11部门印发《城市一刻钟便民生活圈建设指南》提出，到2025年，建设一批布局合理、业态齐全、功能完善、智慧便捷、规范有序、服务优质、商居和谐的城市便民生活圈。

所谓“一刻钟便民生活圈”，是以社区居民为服务对象、服务半径为步行15分钟左右、以满足居民日常生活基本消费为目标、多业态集聚的社区商圈，是城市商贸流通的“毛细血管”。近年来，我国高度重视便民生活圈的发展，围绕培育新型服务业态、创新服务模式、增强公益性等方面出台了一系列政策。但也要看到，各地便民生活圈还存在商业网点布局不均、设施老旧、新业态新技术新模式发展不平衡等问题，亟须加快便民生活圈建设，让城市商贸流通的“毛细血管”更畅通。

加快建设城市便民生活圈，既要“保基本”，也要“顾升级”。随着城镇化进程加快和居民消费需求结构变化，便民生活圈逐步由保障居民日常生活需要向提升居民生活品质转变，由单一商业功能向文化社交功能拓展。因此，便民生活圈既要提供满足社区居民基本消费需求的业态，如便利店、菜店、早餐店、美容美发店等，又要有满足社区居民休闲、健康、社交、娱乐、购物等个性化、多样化、特色化的更高层次消费需求的业态，如社区养老服务机构、旅游服务点等。各类市场主体要充分挖掘社区居民便捷消费、品质消费、安全消费的潜力与需求，做大做强供应链，提供多层次、高性价比的产品与服务，让社区居民既能买得到，也能买得好、买得放心、买得开心。

加快建设城市便民生活圈，必须创新服务能力。首先，应增强服务便利，鼓励“一店多能”，通过跨界经营提供代收代发、租赁等便民服务。其次，应拓展智能体验，鼓励应用5G、大数据、人工智能、物联网等信息技术，拓展便民生活圈应用场景。再次，应优化信息服务，支持依托智慧社区信息系统，构建城市便民生活圈智慧服务平台，推动接入智慧城市和基层管理服务平台，让社区商圈成为更有温度、更有黏性的新型社会生活空间。

加快建设城市便民生活圈，要注意具体问题具体分析。各城市要根据自身发展阶段不同找到相应的发展侧重点。既要瞄准现代生活，在打造更时尚、新型的生活圈上发力，也要注重完善商业布局，提升基本服务功能。由于便民生活圈具有一定的公共服务性，各地在支持便民生活圈发展时，要注意完善类公益性商业设施，用于提供满足居民基本生活需求的平价或微利商品和服务。

城市便民生活圈的发展完善有利于提高百姓生活的便利度和幸福感。期待各地科学优化布局、补齐设施短板、丰富商业业态、引导规范经营，不断提高社区商业便利化、标准化、智慧化、品质化服务水平，畅通城市经济微循环，把便民生活圈打造成为服务保障民生、推动便利消费及扩大就业的重要平台和载体。

《 人民日报 》（ 2021年08月11日 19 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)