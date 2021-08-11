本报记者 王俊岭

湖南长沙海关发布数据称，今年上半年，湖南省进出口总值2603.5亿元，比上年同期增长28%。图为8月6日，湖南双峰经济开发区内，工人在湖南华视光电有限公司无尘车间加工光学镜片。

乃继辉摄（人民视觉）

近年来，江苏省苏州市创造国际化的宜居宜业环境，外资企业在苏州投资兴业、持续深耕。目前，苏州市外商投资企业达1.7万家。图为苏州西门子电器有限公司员工在智能车间装配出口的断路器产品。

华雪根摄（人民视觉）

连续14个月正增长！海关总署近日公布数据显示，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值21.34万亿元人民币，同比增长24.5％，保持增长态势。持续向上的数据，成为中国开放型经济提质增效的注脚。

“要拆墙而不要筑墙，要开放而不要隔绝，要融合而不要脱钩”，始终是中国在推动对外经贸合作中秉承的重要理念。中国是这么说的，也是这么做的。

今年以来，对外贸易快速增长、利用外资大幅增加、对外投资合作平稳有序，中国开放型经济发展的态势稳中向好、成果实实在在。

外贸企业忙起来

上半年，外贸进出口增长27.1%，规模创历史新高；货物进出口顺差16336亿元，同比增长40.6%。外贸韧性持续显现，外贸企业热气腾腾，忙碌又红火。

——有的开足马力，赶制出口订单。在山东美氟科技股份有限公司位于淄博综合保税区的一处厂房内，一盘盘聚四氟乙烯（PTFE）原料整齐地摆放在进料区。这些原料经过精密的切割、冲压与加热后，可以形成防水透气组件、电缆膜等各类氟塑制品，应用于冶金、机械等领域。该公司董事长刘波步履匆忙，在不同生产线上“盯活儿”，不时刷着手机，与客户沟通业务。“今年前5个月，我们的出口额就已突破500万美元。8月份的订单早就干完了，现在忙的都是几个月后的订单！”刘波笑着说。

——有的借力电商，拓展外销渠道。来自江苏的梁登钦主要从事路灯灯具生意。近两年，他把目光投向了海外。“跨境电商帮了大忙！目前，公司订单超九成来自线上。每天，我们通过阿里巴巴国际站都能接到订单询盘。这些订单有的来自当地政府项目，有的来自农村居民。我们的太阳能路灯，已经销往全球126个国家和地区！”梁登钦表示。

商务部对外贸易司司长李兴乾表示，中国外贸供应链体系能够快速适应国际市场需求变化，及时提供适销对路的产品，满足各国各地区生产生活需要。

海关总署新闻发言人李魁文认为，中国经济稳中加固、稳中向好，市场主体活力增强，为外贸持续稳定增长提供了有力支撑。

外资加码中国

中国经济的向好态势，从外资加速来华的脚步声中同样可以得到印证。

7月27日，上海，第四届中国国际进口博览会（简称“进博会”）迎来了倒计时100天。国家会展中心的一场签约活动，吸引了不少外资企业负责人参加。原来，他们已经开始关注第五届进博会的合作事宜了。

“在第四届进博会上，我们将着重展示在海外市场的产品创新与可持续发展的最佳实践成果，将最新最好的产品带给中国消费者。”美国亿滋大中华区政府及企业事务部副总裁傅悦表示，近年来，中国持续深化改革开放的发展成就有目共睹。今年上半年，亿滋在华业绩持续上升。接下来，亿滋将着力洞察中国消费市场变化，持续推动产品创新，力争更大的发展。

拜耳中国首席财务官史蒂夫表示，随着中国实施“十四五”规划并积极推动经济高质量发展，拜耳坚信中国市场未来可期。未来，拜耳将持续发挥在医疗健康和农业领域的优势，拓展中国市场。

广阔的市场空间和不断优化的营商环境，使中国持续成为外商投资的热土。今年上半年，中国实际使用外资增速近10年来同期最高，规模创历史同期最高。同时，高技术产业实际使用外资1924亿元人民币，同比增长39.4%，比2019年同期增长39.6%，占比为历史同期最高。

数据显示，上半年新设和增资合同外资1亿美元以上的大项目达602个，同比增长81.3%。

世界银行中国局局长芮泽表示，中国市场不仅可以成为本国经济发展的引擎，也可以成为其他国家经济发展的引擎。

开放红利全球共享

从成为率先完成《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）核准的国家之一，到外商投资准入负面清单“越来越短”，再到着力培育外贸发展新业态新模式……中国经济主动拥抱世界，不断推进对外开放领域的改革，开放大门越开越大，开放程度持续加深，既实现了自身的发展，又向全球释放了红利。

这红利，是广阔的消费市场。宁波亿发展电子商务集团相关负责人介绍，得益于国家对外开放的各项政策，企业打造的“今天买买”全球跨境会员电商共享平台发展迅速，在两年多的时间里，就实现了全球主要国家和地区的业务布局。

这红利，更是难得的投资机会。在日本泰尔茂株式会社中国总代表丸田正行看来，随着“健康中国2030”等相关规划的落地，中国的健康医疗产业在密集的政策红利下将迎来新的发展机遇。泰尔茂将增强在华研发能力，通过与更多的中国企业合作实现互利共赢。

中国欧盟商会近期发布的《2021年商业信心调查》报告指出，在受访企业中，73%的企业去年实现了盈利，约68%的企业对所在行业未来两年的商业前景持乐观态度，60%的企业计划今年扩大在华业务规模。

“下一步，商务部将全面促进消费，完善现代流通体系，推动高水平对外开放，坚决稳住外贸外资基本盘，积极参与全球经济治理，加快推进市场相通、产业相融、创新相促、规则相联，更好服务构建新发展格局。”商务部综合司司长郭婷婷表示。

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