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我国贷款利率创新低

小微企业综合融资成本稳中有降

2021年08月11日05:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京8月10日电  （记者徐佩玉）9日，中国人民银行发布的今年第二季度中国货币政策执行报告显示，今年以来，人民银行持续释放贷款市场报价利率改革促进降低贷款利率的潜力，进一步推动贷款市场报价利率（LPR）运用，优化存款利率监管，调整存款利率自律上限确定方式，促进社会综合融资成本稳中有降。6月，贷款加权平均利率为4.93%，创有统计以来新低；企业贷款加权平均利率为4.58%，较上年同期下降0.06个百分点，小微企业综合融资成本稳中有降。与此同时，信贷结构持续优化，6月末普惠小微贷款和制造业中长期贷款余额同比增速分别达到31%和41.6%。

　　报告指出，下一阶段，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，稳字当头，坚持正常的货币政策，搞好跨周期政策设计，增强宏观政策自主性，根据国内经济形势和物价走势把握好政策力度和节奏，处理好经济发展和防范风险的关系，维护经济大局总体平稳，增强经济发展韧性。同时，发挥再贷款、再贴现和直达实体经济货币政策工具的牵引带动作用，实施好信贷增长缓慢省份再贷款政策，有序推动碳减排支持工具落地生效，引导金融机构加大对科技创新、小微企业、绿色发展、制造业等领域的支持，健全市场化利率形成和传导机制，继续释放贷款市场报价利率改革潜力，完善央行政策利率体系，持续优化存款利率监管，推动实际贷款利率进一步降低。此外，还要深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，稳定市场预期，加强宏观审慎管理，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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