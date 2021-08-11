本报北京8月10日电 （记者韩鑫）工信部近日公布今年上半年互联网和相关服务业运行情况，数据显示，上半年，我国互联网和相关服务业发展态势平稳，业务收入增长较快，规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入6951亿元，同比增长25.6%，增速较1—5月回升1.2个百分点，两年平均增速达19.7%。

上半年，互联网和相关服务业营业利润与研发费用保持两位数增长，细分领域呈现不同增长态势。规模以上互联网企业实现营业利润658.6亿元，同比增长27.4%，增速较1—5月提高14.3个百分点，两年平均增速达14.4%。规模以上互联网企业投入研发费用346.3亿元，同比增长13.9%，增速同比提高3.2个百分点。

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