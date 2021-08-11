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上半年来华直接投资净流入1796亿美元

2021年08月11日05:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京8月10日电  （记者邱海峰）国家外汇管理局日前公布的国际收支平衡表初步数据显示，2021年上半年，来华直接投资净流入1796亿美元，其中一、二季度分别净流入976亿美元和820亿美元，均保持在较高水平。

　　国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，上半年，我国国际收支保持基本平衡格局。其中，经常账户顺差1222亿美元，与国内生产总值（GDP）之比为1.5%，继续处于合理区间；直接投资呈现净流入。

　　货物贸易顺差同比增长。2021年上半年，国际收支口径的货物贸易顺差2306亿美元，同比增长35%。其中，货物贸易出口14536亿美元，同比增长36%，体现了国内生产能力提升以及外部需求回暖等因素的共同影响；进口12229亿美元，同比增长37%，主要是内需恢复和国际大宗商品价格保持高位。

　　服务贸易逆差同比收窄。2021年上半年，服务贸易逆差438亿美元，同比下降43%。旅行、知识产权使用费和运输是主要的逆差项目。其中，旅行逆差444亿美元，同比下降28%，主要是跨境旅游和留学仍然受到境外疫情蔓延的抑制；知识产权使用费逆差156亿美元，同比增长21%，知识产权使用费收入和支出均有所增长，反映了我国在知识产权领域扩大国际合作，实现互利共赢的成果；运输逆差75亿美元，同比下降61%，主要是运输服务收入增速快于支出。

　　直接投资延续较高顺差。2021年上半年，直接投资净流入1237亿美元；我国对外直接投资净流出559亿美元，显示企业对外直接投资平稳有序。

　　王春英表示，当前，我国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，内外部经济均衡发展基础更加牢固，为我国经常账户的平稳运行和基本平衡打下坚实基础，有利于国际收支延续基本平衡格局。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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