银行业金融机构本外币资产达336万亿元
信贷资产质量保持基本稳定
2021年08月11日08:10 | 来源：经济日报
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原标题：银行业金融机构本外币资产达336万亿元
银保监会10日发布数据显示，截至二季度末，我国银行业金融机构本外币资产336万亿元，同比增长8.6%；保险公司总资产24万亿元，较年初增长7.4%。
银行业和保险业持续加强金融服务。截至二季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额47.6万亿元。上半年，保险公司原保险保费收入2.7万亿元，同比增长4.2%。
在对实体经济加强服务的同时，商业银行信贷资产质量基本稳定。二季度末，商业银行不良贷款余额2.8万亿元，不良贷款率1.76%，较上季末下降0.05个百分点。
(责编：赵超、陈键)
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