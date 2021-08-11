人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

银行业金融机构本外币资产达336万亿元

信贷资产质量保持基本稳定

陆敏
2021年08月11日08:10 | 来源：经济日报
小字号
原标题：银行业金融机构本外币资产达336万亿元

　　银保监会10日发布数据显示，截至二季度末，我国银行业金融机构本外币资产336万亿元，同比增长8.6%；保险公司总资产24万亿元，较年初增长7.4%。

　　银行业和保险业持续加强金融服务。截至二季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额47.6万亿元。上半年，保险公司原保险保费收入2.7万亿元，同比增长4.2%。

　　在对实体经济加强服务的同时，商业银行信贷资产质量基本稳定。二季度末，商业银行不良贷款余额2.8万亿元，不良贷款率1.76%，较上季末下降0.05个百分点。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
银保监会：上半年商业银行实现净利润1.1万亿元 同比增长11.1%
　　人民网北京8月10日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会今日发布了2021年二季度银行业保险业主要监管指标数据，二季度末我国银行业金融机构本外币资产336万亿元，同比增长8.6%。此外，2021年上半年商业银行累计实现净利润1.1万亿元，同比增长11.1%。…
防止大拆大建 住建部为城市更新过度开发问题划定底线
　　人民网北京8月10日电 （王仁宏）据住房和城乡建设部消息，8月10日，住房和城乡建设部发布《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》）。《征求意见稿》提出，严格控制大规模拆除，除违法建筑和被鉴定为危房的以外，不大规模、成片集中拆除现状建筑，原则上老城区更新单元（片区）或项目内拆除建筑面积不应大于现状总建筑面积的20%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部