冯其予

原标题：前7月民企拉高整体出口增速16.4个百分点

商务部外贸司负责人10日表示，1月至7月，我国外贸快速增长、快中趋稳、稳中向好，有力服务构建新发展格局。数据显示，前7个月我国进出口规模实现快速增长。1月至7月，进出口、出口、进口规模分别为21.34万亿元、11.66万亿元、9.68万亿元，均创历史同期新高，同比分别增长24.5%、24.5%、24.4%，均为10年来新高，两年平均增速分别为10.6%、10.9%、10.2%。7月当月，进出口3.27万亿元，为历史单月次高，仅次于今年6月的3.29万亿元。

从国际市场需求看，传统市场增长平稳。对美国、欧盟、日本等传统市场出口合计增长22.6%，拉高整体出口增速11.5个百分点。与新兴市场贸易合作不断深化。对东盟、拉美、非洲等新兴市场出口合计增长26.5%，占比较去年同期提高0.8个百分点至49.8%，拉高整体出口增速13个百分点。

从出口商品结构看，机电产品出口同比增长25.5%，占比较去年同期提高0.5个百分点至59%，拉高我出口增速14.9个百分点。1月至6月，中间品出口同比增长34%，占比提升2.2个百分点至50.7%，为全球经贸复苏提供有力支持。

从贸易方式看，一般贸易方式出口占比较去年同期提高1.5个百分点至61.1%，产业基础更加稳固，自主发展能力增强。加工贸易出口同比增长12.3%，区域布局进一步优化。其他贸易方式出口同比增长35.2%，其中边境小额贸易出口增长22.6%。

同时，各类市场主体富有活力。1月至7月，民营企业出口增长30.1%，占比较去年同期提高2.4个百分点至56.8%，拉高整体出口增速16.4个百分点。国有企业、外资企业出口分别增长16.7%、17.9%。新增对外贸易经营者备案登记超11万家，其中民营企业占比近95%。

此外，外贸发展新动能持续增强。外贸新业态持续高速增长。1月至6月，跨境电商出口同比增长44.1%，市场采购贸易方式出口同比增长49.1%，合计拉高整体出口增速4.2个百分点。新能源汽车带动汽车出口增长。1月至7月，汽车出口同比增长102.5%，增速创历史同期新高，拉高整体出口增速0.6个百分点。

(责编：赵超、陈键)