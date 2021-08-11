黄鑫

原标题：电信业务收入增长动力足

徐 骏作（新华社发）

工信部日前发布的2021年上半年通信业经济运行情况显示，电信业务收入增速逐月提升，上半年电信业务收入累计完成7533亿元，同比增长8.7%，增速较一季度提高2.2个百分点。电信业务收入高速增长的动力何在？

首先，5G业务功不可没。工信部数据显示，上半年，我国5G手机终端连接数已达3.65亿户，比上年末净增1.66亿户。

“电信业务收入涵盖范围广泛，随着5G网络不断深化部署，个人用户对5G业务的投入金额不断增加。”IDC中国企业级研究部咨询经理李朕分析。

从收入结构来看，数据及互联网业务收入一马当先。数据显示，上半年，三家基础电信企业完成固定数据及互联网业务收入1294亿元，同比增长12.6%，增速较一季度提高3.0个百分点，在电信业务收入中占比为17.2%，占比同比提升0.5个百分点，拉动电信业务收入增长2.1个百分点。完成移动数据及互联网业务收入3328亿元，同比增长4.4%，增速较一季度提高3.9个百分点，在电信业务收入中占比为44.2%。

上半年的移动互联网流量大幅增长也验证了这点。据统计，上半年，我国移动互联网累计流量达1033亿GB，同比增长38.6%，实现连续四个月提速增长。其中，通过手机上网的流量达到989亿GB，同比增长37.4%，占移动互联网总流量的95.8%。

随着新冠肺炎疫情防控进入常态化，居家隔离、远程办公等生活工作方式逐步普及，个人端固网需求增加。上半年，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达4.66亿户，占总用户数的91.5%。同时，娱乐休闲、公共服务、出行建议等移动互联网应用进一步拓展，随之带来相应的电信业务收入。

此外，新兴业务收入也增势突出。三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算等新兴业务，上半年共完成新兴业务收入1145亿元，同比增长27%，在电信业务收入中占比为15.2%，拉动电信业务收入增长3.5个百分点。其中云计算和大数据收入同比增速分别达96.7%和31.3%。

“从企业端与政府端来看，5G网络部署、智慧城市、智慧交通、智慧政务、智能制造等应用场景不断拓展，5G场景示范项目由大及小逐步增多。同时，与电信行业相关的IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算等新兴业务不断释放需求，带动了业务收入增长。”李朕说。

专家认为，从宏观角度看，2021年是我国“十四五”开局之年，在“十四五”规划将数字经济作为近年来发展重点之一的背景下，通信业得到了充分重视与长足发展，全国各地不断增加通信基础设施建设投入，同时加紧部署5G网络，以中部地区和东部地区为主的两大区域引领全国电信业发展。未来，通信业的不断升级还将带动智能制造、人车路云协同、物联网、智慧城市等场景发展，最终形成“一张网、多场景、智慧互联”的通信新格局。

(责编：赵超、陈键)