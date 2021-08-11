吉蕾蕾

原标题：牺牲食品安全换发展要不得

近期，多个餐饮品牌因食品安全问题成为热点。从外卖平台的“人气王”——华莱士炸鸡、杨国福麻辣烫，到奶茶界的“网红”——奈雪的茶、蜜雪冰城，食品安全频频亮起“红灯”，引起广泛关注。

被曝光后，相关餐饮企业均发声道歉，涉事门店也发出停业整顿通知。然而，看到蟑螂“不用管”、腐烂水果继续用、产品标签随意换……曝光的这些问题都并非吹毛求疵，而是触碰了食品安全的底线。公众也不禁会问：这到底是不是个案？究竟还有多少家餐饮企业存在食品安全隐患？

近年来，有关部门花了很大力气抓监管，食品安全形势不断好转，但存在的问题仍然不少。从此次涉事的餐饮企业来看，问题主要集中在制度执行不到位、加工操作不规范、原材料过期、卫生状况差等方面。这无疑是部分餐饮企业管理不到位、从业人员无视食品安全的真实写照。

究其原因，与经营主体责任意识差，惩戒手段缺失有着密切关系。一般来说，餐饮企业都会制定食品安全方面的规章制度。不过，工作人员是否能严格执行，与监督、考核、惩处、自律等方面息息相关。部分生产经营者为降低成本“能省则省”，忽视了食品安全，这样的侥幸心理普遍存在。

连锁餐饮企业频频“翻车”，快速扩张而疏于管理也是一个重要因素。华莱士曾以每天新开三家门店的速度迅速扩张，凭借2元冰淇淋、4元柠檬水和6元奶茶等低价爆品抢占市场的蜜雪冰城，在全国门店数量也已突破14000家。门店数量的快速扩张增加了管理难度，品牌方对加盟店管控能力弱也导致各门店管理水平参差不齐。

食品安全无小事，关乎广大人民群众身体健康和生命安全的食品安全“高压线”不容触碰。监管部门要创新手段、严格监管，消费者在面对食品安全问题时也应“锱铢必较”。作为食品安全第一责任人，食品生产经营企业更应主动落实原辅料采购、生产过程控制、产品检验、储存、销售等环节的主体责任，做到源头严防、过程严管、风险严控。

食品安全是企业的生命线，牺牲食品安全换发展的模式要不得。餐饮企业如果只顾追求利润，一味地破底线、撞红线，终将禁不起时间考验，失去消费者、失去市场。不管是餐馆还是茶饮，都应把更多精力和成本花在产品质量把控上，进一步提升从业人员综合素质，严格执行各项规章制度，严肃处理各项违规行为，杜绝“日常卫生很随意，检查一来就重视”等现象，切勿让管理制度形同虚设。

(责编：赵超、陈键)