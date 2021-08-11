原标题：15分钟！中国自主研发检测产品快速精准识别德尔塔

8月10日，武汉光电工研院孵化企业量准实业有限公司自主研发的又一批新冠检测产品运往摩洛哥，这是量准今年第五次向该国出口新冠检测产品。这批检测产品可在15分钟内，快速精准识别德尔塔变异毒株。

今年初获多笔海外订单以来，量准公司相关产品远销摩洛哥及斯里兰卡市场，其新冠检测整体检测方案已帮助当地完成近百万人新冠病毒检测及抗体筛查。

7月底，量准公司自主研发的高通量新冠抗原检测产品，通过国家药监局广东医疗器械检验所检验。

检验报告显示，量准新冠抗原检测试剂盒的特异性和灵敏度均接近100%，检测下限浓度达到23.4TCID50/mL级别。15分钟内，可实现高通量德尔塔变种新冠病毒检测，并完成对无症状感染者的快速筛查。

“我们已将Nano SPR技术成功应用在新冠检测领域，基于新一代Nano SPR芯片的检测产品，可从多个维度收集信号数据，把信号放大千倍以上，获得更高的检测灵敏度和更低的分子浓度检测下限，在科研和临床市场都取得了良好反馈。”量准公司相关负责人表示。

据介绍，量准公司长期致力于全球领先的生物芯片微测技术研发。新冠疫情暴发以来，该公司响应国家号召开展科技抗疫攻坚，先后研发生产出多款新冠抗原/抗体检测产品，所做工作和努力得到国家科技部认可。

今年初，量准在海外市场进行大量临床比对实验。采用Nano SPR与ELISA检测139例临床样本，通过X2检验分析，两种方法的检测结果没有差异。并运用Nano SPR可在15分钟左右完成检测，而完成传统的ELISA检测需要2个多小时。

临床实验表明，量准Nano SPR与常规检测方法相比具有灵敏度高、特异性高、检出率高、阴/阳性符合率高的优势。

截至今年5月，量准已有4款新冠产品取得CE认证，并进入商务部防疫物资出口白名单。该公司另一款核心产品SARS-CoV-2中和抗体检测试剂盒先后在武汉协和医院、湖北疾控中心、复旦大学实验室等国内多家医疗机构开展临床测试，结果喜人，现已远销摩洛哥等多国。

“科技战疫，湖北马力全开，量准是代表之一。”湖北省科技厅成果与区域处处长陈自才说，孵化器是创新资源高地，也是“根技术”培育沃土，湖北拥有国家级科技企业孵化器63家、国家级众创空间61家，借助完善的全链条科技创业服务体系，一批高水平自主研发的抗疫产品不断涌现，为一线战疫提供强有力的科技支撑。

“现阶段，正在针对国内多地新冠疫情源头——德尔塔变异毒株开展集中攻关。”量准公司相关负责人介绍，德尔塔变异毒株在抗原结构上变化并不大，因此在核酸层面进行特异性识别是区分毒株的关键。

该负责人表示，目前，他们正在研发相关常温核酸识别扩增放大系统，借助于Nano SPR的信号放大平台，较短时间的核酸扩增即可被芯片系统放大识别。(本报记者 刘志伟 吴纯新 通 讯 员 严天凤 宋志辉)

(责编：赵竹青、陈键)