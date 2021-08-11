原标题：科技创新，深圳围绕区块链电子发票打造惠民工程

8月10日，区块链电子发票迎来在深圳落地三周年。三年来，国家税务总局深圳市税务局不断深化区块链电子发票的应用推广，实现了“交易即开票、全信息上链、全流程打通”，提升了税收管理服务科学化、精细化、智能化水平，为深圳市民提供了便捷、绿色、现代的发票服务。

截至目前，深圳市区块链电子发票系统累计开票超5800万张，日均开票超12万张，累计开票金额近800亿元，覆盖零售、餐饮、交通、房地产、医疗、互联网等百余行业领域，接入企业超3.2万家。

2018年，深圳市税务局开始牵头加强对区块链技术在发票领域应用的研究，从纳税人用票痛点、堵点出发开展调研，提炼区块链电子发票需求，由腾讯区块链提供底层技术支持，高灯科技等提供行业解决方案，并于同年8月10日，在深圳国贸旋转餐厅开出全国首张区块链电子发票。深圳区块链电子发票的加速发展之路由此开启。

较传统电子发票，区块链电子发票拥有诸多优势。对于商家而言，区块链电子发票实现了线上直接申领与开具，无须专用硬件及为购票往返税务局。对于消费者而言，手机自助开票，无需排队，免去向商家索票的烦恼，开具的发票可选择插入微信卡包或发送电子邮箱，用票体验更优。

在疫情防控期间，利用区块链电子发票“非接触”特点，深圳市税务局积极推动区块链电子发票在不动产销售、医疗、教育培训等新场景的落地，降低了疫情传播的风险。同期，还上线了免开发、免对接的区块链电子发票极速版，为企业解决“发票荒”问题。

今年4月初，深圳市移动办税平台新上线了“开票易”功能，实现了免对接、免硬件、免收费快速对接，没有票种核定、领购发票等手续，用票超过授信额度只需刷脸就能申请增加授信，全程可以网上办理。

近年来，深圳市税务局走信息管税、科技兴税的道路，以先进技术驱动税收管理创新。面对“双区”发展机遇，围绕“构建更加科学的管理体制”要求，发挥其在区块链技术应用等方面的先发优势，加快区块链在税收领域的布局，进一步深化应用实践，实现区块链技术为科学高效的税收管理服务提供科技支撑、融合发展，持续在技术迭代升级中提升征管质效和服务供给能力。

目前，基于已建成的税务链，深圳市税务局进一步扩围“区块链 + 税务”的应用场景，相继上线了“深圳四部门信息情报交换平台”“自然人信息共享智慧平台”“税务—产业联盟链”和“区块链破产实务办理联动云平台”，推动了税收管理服务的质量和效率双提升，在“区块链＋税务”改革领域走在全国前列。

与此同时，联合近10家机构参与发起《基于区块链技术的电子发票应用推荐规程》国际标准，并正式通过IEEE－SA（电气和电子工程师协会标准协会）确认发布，成为首个基于区块链电子发票应用的国际标准，为规范和引导全球区块链电子发票应用做出了贡献。

深圳市税务局相关负责人表示，三周年是区块链电子发票发展过程的一个重要节点，未来将继续深入探索，做将区块链技术高效转为管理服务效能的“先行者”，做以区块链技术赋能经济社会发展的“助推者”，做以区块链技术为核心的服务产品“供应商”，打造信息化“云工程”深圳样板，为新时期粤港澳大湾区以及先行示范区建设贡献税务力量。（记者 马爱平）

(责编：赵竹青、陈键)