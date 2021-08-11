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宁德时代起诉中航锂电看点在哪里

佘颖
2021年08月11日08:17 | 来源：经济日报
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原标题：宁德时代起诉中航锂电看点在哪里

　　随着创新成为引领发展的第一动力，企业之间的知识产权纠纷正从外在的商标品牌、外观设计进入核心专利层面。这在一定程度上折射出“中国制造”竞争力在提升。中国企业需要尽快提升在全球范围内应对知识产权挑战的能力。

　　前不久，全球新能源动力电池“一哥”宁德时代把同行中航锂电告了，称中航锂电涉嫌侵犯自己的发明与实用新型专利。排名全球第七的中航锂电则表示，已向国家知识产权局提交了涉诉专利的无效宣告请求，将按法律程序应诉并不惧挑战。

　　孰是孰非，现在难以判断。在信息不充分的情况下，对这起官司的解读出现了不少“阴谋”论：有的认为宁德时代借题发挥，实质是为了阻止中航锂电上市；还有的称中航锂电发展迅猛，已有取代宁德时代之势，所以被后者以“专利战”阻击。

　　其实，关于“阴谋论”的种种猜测，不应成为市场关注重点，真正值得关注的应当是基于知识产权展开的市场公平竞争，换言之，应该是企业核心竞争力在阳光下公开博弈。

　　就这起法律纠纷而言，依据专利法，包括宁德时代在内的专利权人如果认为专利权被侵犯，可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。从公开信息看，中航锂电大股东成飞集成也没有异议，仅表示“公司积极支持锂电科技依法维护其合法权益”。至于中航锂电请求宣告专利无效，也是专利官司中比较常见的做法。

　　专利官司专业性强，耗时持久，短期内不会出结果。但这场官司透露的隐藏信息——“中国制造”的竞争已经从拼“外貌”转到拼内涵，企业现在就得重视起来。

　　此前，大家熟悉的知识产权纠纷主要涉及商标品牌和外观设计，比如南北稻香村、加多宝和王老吉、中国红牛和泰国红牛等。随着创新成为引领发展的第一动力，企业之间的知识产权纠纷正从外在的商标品牌、外观设计进入核心专利层面。这在一定程度上折射出“中国制造”竞争力在提升。

　　当然，不是说专利官司就高级，商标、外观设计官司就低一等。在激烈的市场竞争中，不管发明专利、商标还是外观专利，每一件知识产权都是企业进攻的利剑，也是防守的盾牌。过去，外国企业多次对中国企业发起知识产权官司，让我们吃了不少亏。

　　吃过这些亏，在一定程度上倒逼着中国企业成长。以动力电池为例，我国已经领跑全球，特斯拉就大量使用宁德时代的电池。据媒体不完全统计，宁德时代及关联公司在126个国家和地区共申请6199件专利，中航锂电也有1165件。正因为有专利傍身，两家企业发展才如此迅速，才有实力发起专利战和应对挑战。

　　很多国家正加速普及新能源汽车，动力电池市场竞争是全球性、全方位的，企业需要在全球范围内维护自身权益，只不过这起官司的当事双方恰好都是中国企业。目前全球动力电池还在探索各种可能，一些外国企业正与中国有关企业激烈竞争。也许下一次听到动力电池的官司，当事双方就将出现在他们中间。

　　不只是动力电池，在其他很多高新领域，中国企业也将与国际同行正面对撞，需要尽快提升在全球范围内应对知识产权挑战的能力。海外知识产权中心的建设也要跟上，为中国企业提供援助，让中国企业有意识、有底气、有渠道依靠知识产权开路，通过法律手段维权。希望将来知识产权再也不是“中国制造”的绊脚石，而能够成为“中国智造”的垫脚石。

(责编：赵超、陈键)

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