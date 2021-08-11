亢舒

原标题：处理“深房理”决不能高举轻落

“深房理”们的存在，从侧面印证了调控“打补丁”和“堵漏洞”的重要性。同时也表明，房地产调控不得轻易放松，一旦松懈，炒房客们极有可能卷土重来。

备受关注的“深房理”案件调查处理工作取得阶段性进展。“深房理”在新浪微博上认证为“房产专家”，其微博账号关注量达146万人，会员逾3000人。“深房理”公开宣扬“人人皆可买房，直到财务自由”等吸引吸纳会员，向会员承诺房产升值收益，重点炒作深圳市部分热点楼盘。据“深圳发布”微信公号，“深房理”涉嫌房产众筹和代持、违规套取信贷资金进入房地产市场、虚假广告宣传、隐瞒收入偷逃税款、伪造国家机关公文、非法集资等多项违法违规问题。此外，部分中介涉嫌为“深房理”违法炒房提供便利。目前，有关责任单位和人员已被依法依规启动问责和处罚，2名犯罪嫌疑人被逮捕，3名犯罪嫌疑人被刑事拘留。

4个月之前，深圳七部门联合调查微博大V“深房理”，一个微博账号引得七个部门联合调查的情况并不多见。“深房理”调查的阶段性进展表明，“房住不炒”不只是喊口号，更不仅停留在上黑名单、罚款等相对轻微的处罚举措。相关犯罪嫌疑人被逮捕或刑拘的通报一出，想必会在妄图炒房获利的人群中形成不小震动。一些炒房客的初衷可能仅仅是经过在楼市的一进一出赚个差价，但随着参与类似“深房理”这样的炒房组织并逐步深入，甚至有可能走向违法犯罪的深渊。

“深房理”案件的处理具有风向标意义。深圳市依法依规处理“深房理”案件，将对炒房行为，特别是相关违法犯罪行为形成有力震慑。根据通报，此案正在进一步调查处理中。相信最终处理结果必将体现有关部门打击违法违规炒房行为的坚定决心，切不能高举轻落。与此同时，深圳和其他城市还有多少“深房理”？打击违规违法炒房会不会仅仅是一阵风？需要有关城市在未来的实践中给出明确回答。

从获取购房资格，到找小贷公司垫资，再到办理经营贷，代持炒房等，“深房理”为炒房者提供了全方位的一条龙服务。其一系列操作，不断突破房地产调控的一道道防线。“深房理”们的存在，从侧面印证了调控“打补丁”和“堵漏洞”的重要性。同时也表明，房地产调控不得轻易放松，一旦松懈，炒房客们极有可能卷土重来。

从“深房理”案件可以看出，降低炒房杠杆迫在眉睫。打击炒房，首要的是管住信贷资金。根据通报，“深房理”相关人员共涉及住房按揭贷款、经营贷和消费贷等不同类别，问题贷款金额合计10.64亿元，其中，涉及经营贷3.80亿元。深圳同时公布的排查结果显示，全市共发现21.55亿元经营用途贷款违规流入房地产领域。大量资金违规进入楼市，使得房地产领域金融风险不断加大。据媒体报道，一些炒房者在“深房理”的洗脑下借钱、借贷购房，最后面临资金链断裂，无力偿还贷款，只能低价拍卖房产，最终损失高达几百万元。不仅银行贷款违规进入楼市，不少小贷、融资担保公司也参与炒房。而且，还存在以多次转账、化整为零、提现等方式规避资金流向监控等扰乱金融市场秩序的行为。可见，房地产调控要“牢牢抓住房地产金融这个关键”。

个别中介机构服务人员为炒房推波助澜，从中获益，规范中介机构十分必要。据通报，“深房理”会员中有44人为深圳市持牌房地产中介人员，他们为违规炒房提供便利被纳入“黑名单”。近期国务院有关会议强调，要持续规范房地产市场秩序，切实管好中介等市场机构，坚决查处市场乱象。住建部等八部门近日提出持续整治规范房地产市场秩序，力争用3年左右时间，实现房地产市场秩序明显好转，其中，中介机构被列为整治重点。

打击炒房行为，应该打掉房价过快上涨的预期。“深房理”之所以敢冒违法犯罪的风险炒房，且吸引众多追随者，归根结底是因为房价不断上涨，通过投资楼市炒作房价获利空间巨大。稳定楼市，应该通过加大供给，加快发展保障性租赁住房力促供需平衡。同时，需要综合利用土地、金融、财税、行政调控、市场整顿等长效机制建设，实现房地产市场长期平稳健康发展。

(责编：赵超、陈键)