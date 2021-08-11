原标题：人才队伍梯次发展 我国建筑业走向更广阔市场

2021年6月30日，人力资源社会保障部印发《“技能中国行动”实施方案》（以下简称《实施方案》），文件明确提出以培养高技能人才、能工巧匠、大国工匠为先导，带动技能人才队伍梯次发展，形成一支规模宏大、结构合理、技能精湛、素质优良，基本满足我国经济社会高质量发展需要的技能人才队伍。2021年是职业技能提升行动质量年，加强创新型、应用型、技能型人才培育，壮大高技能人才队伍，为全面建设社会主义现代化国家提供人才保障。

目前，我国正处于工业化高速发展和转型升级的重要时期，随着建筑业步入绿色、节能、可持续的发展阶段，需要大量的专业技术人才。我国工程建设正大踏步走出国门，迈进国际市场。为改变我国建筑业“大而不强”的现状，积极“走出去”与国际接轨成为建筑业发展的迫切需求。为缩短与国际工程总承包管理水平的差距，将“中国建造”打造成为中国建筑行业走向世界的新名片，工程总承包将成为助力我国建筑业走向更广阔市场的重要支柱。

2019年12月23日，住房和城乡建设部国家发展和改革委员会联合印发《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法的通知》，文件要求：工程总承包单位应当设立项目管理机构，设置项目经理，配备相应管理人员，加强设计、采购与施工的协调，完善和优化设计，改进施工方案，实现对工程总承包项目的有效管理控制。

在我国，工程总承包管理模式是建筑市场行业刚刚起步的一种承发模式，国家相关部委及地方建委多次发布指导性政策，为工程总承包承发包模式创造良好的发展环境并提供应有的政策性支持。工程总承包项目管理模式，是今后工程建设适应经济发展必然选择，也是建筑工程关注的重点内容，这对于工程建设的质量以及建筑行业的发展有着非常大的影响。在工程总承包管理模式发展过程中，要将质量管理贯穿设计阶段，有利于产业化建筑发展，加快推进高品质环保项目实施，提升项目管理质量水平、打造成熟的管理模式，明确各参建方质量责任。为了顺应时势潮流，抓住机遇，领军工程总承包发展趋势，积极培育工程总承包项目管理专业技术人才将助推行业发展迈向新高度。

2021年3月，为贯彻落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》，响应住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会《关于印发房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》要求，立足市场需求，聚焦行业前沿，培育合格的工程总承包项目管理人员及工程总承包项目经理，中国建筑科学院有限公司认证中心决定联合北京中培国育人才测评技术中心共同开展工程总承包（EPC）项目经理及工程总承包（EPC）项目经理专业技术人员培训及等级考试工作，并由中国建筑第八工程局有限公司基础设事业部总工程师马明磊博士领衔担纲本次考培项目的培训课程打造。

马明磊表示，要推行工程总承包项目管理模式，为建筑企业和工程项目注入新动力，就必须立足于市场化、国际化的变革趋势，工程总承包是建筑业发展的大趋势，也是未来人才需求的趋势所在。推行工程总承包模式发展，首先，要大力培养工程总承包项目管理专业技术人才。

从传统施工模式到工程总承包，体制机制不断完善，扶持政策不断充实丰富，我国工程建设组织模式的蜕变之路脉络清晰、步履坚实，推动我国建筑业迈向高质量发展。据相关资料显示，2019年工程总承包新签合同额合计46071.3亿元，与上年相比增加10.8％。其中，房屋建筑工程总承包新签合同额19538.2亿元、市政工程总承包新签合同额6521.1亿元。由此可见，大力推进工程总承包模式快速发展，是我国建筑业发展的必然选择，也是建筑业未来发展不可逆转的趋势。

工程总承包是推动“中国建造”走向世界舞台的奋斗之路。随着中国企业的竞争力逐渐扩大，全球资源配置能力也越来越强，工程总承包（EPC）项目经理也将成为全球新一轮基础设施建设的先驱者和生力军。面向“十四五”，两大央企统筹协作，探索技能人才培育新模式，不断提升技能教育水平，努力为国家建设培养更多大国工匠和能工巧匠。（王庆伟）

(责编：赵竹青、陈键)