刘蕊 毛艺超

原标题：帮人解封微信可能涉嫌犯罪

腾讯日前公布的2021年第一季度财报显示，微信月活跃用户量已经达到12.41亿。当前微信用户数量庞大，微信使用深入社会生活的各个领域，有些黑灰产业也借助微信使用悄悄蔓延，微信解封产业链就是其中之一。

帮他人解封微信账号违法吗？帮助信息网络犯罪活动罪的认定标准是什么？如何正确规范我们的网络行为？记者日前对检察机关办理的一起帮助信息网络犯罪活动罪案件进行了调查采访，并邀请检察官和相关专家揭秘违法解封微信账号那些事儿。

高某和张某是一对大学生情侣，在校期间成立“super工作室”专门帮助他人解封微信账号，在明知他人利用微信进行诈骗等犯罪活动的情况下，多次为诈骗犯罪嫌疑人解封微信账号提供帮助。2019年11月至2020年4月，该工作室相继解封了3315个微信账号，其中有300多个账号涉及诈骗案，已立案的12起诈骗案件的被害人被骗总金额高达96万余元。2020年8月，浙江省杭州市江干区法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人高某有期徒刑一年六个月，并处罚金1.5万元；判处被告人张某有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元。

“微信辅助目前是一个高佣金项目，辅助解封一个账号就可以得到35元至50元的佣金，假如有人的微信号很有价值，他们还会以几百元的价格请其帮忙解封。而且微信辅助也很简单，只需要跟着操作，输入辅助验证就可以了。”上城区（江干区现已改为上城区）检察院第一检察部副主任潘颖颖介绍。

大学生为何兼职微信解封？潘颖颖表示，“这是一种低成本、高回报的新型网络犯罪，容易传播、仿效，大学生本身存在社会经验欠缺、心智不成熟等问题，这就给了骗子可乘之机。”潘颖颖同时表示，“不同于提供互联网接入、通讯技术、支付结算等帮助行为，微信号被封往往是涉嫌违规、违法或犯罪，所以解封微信账号的行为违法性很高。”

华侨大学法学院副教授吴情树表示，帮助人明知他人会利用信息网络实施犯罪，还提供帮助，主观上是持一种积极的心态，构成了直接故意犯罪；帮助人知道他人可能会利用信息网络实施犯罪，还提供帮助，主观上是持一种放任的心态，则构成间接故意犯罪。尤其是职业化的帮助解封微信号行为，其主观恶性较大，且行为导致的后果已经具有相当的社会危害性，因此构成帮助信息网络犯罪活动罪。

如何有效地预防和治理此类网络犯罪，铁道警察学院公安管理学系副教授沈伟红建议，建立跨部门、多主体的网络犯罪司法合作机制，公安机关、检察机关、法院、工信部门、教育部门、宣传部门等都应当发挥各自作用，并完善部门之间的执法监管协调，形成网络犯罪的防治合力。“采取设置防火墙等技术手段，屏蔽涉嫌欺诈的兼职招聘信息，有效防止此类信息的传播。针对网络犯罪常见类型、惯用手法和动态特征等开展多层面、多角度宣传，重点强化对金融机构、网络购物平台等网络犯罪易发、多发领域的监控，让大学生提升防范网络犯罪的意识和能力。”

浙江省检察院第四检察部主任王霞芳建议，检察机关应充分利用“捕诉一体”办案机制优势，对重大疑难复杂、涉众型网络犯罪案件，提前介入、引导侦查取证，解决好案件管辖、打击范围等问题；与相关部门建立相关协作机制，利用常设性联络平台，积极推动信用惩戒、行政处罚与刑事打击的有效衔接；利用检察建议等督促相关行政部门加强监管。

(责编：赵超、陈键)