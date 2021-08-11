于佳欣

原标题：前7月进出口增速创10年新高

根据商务部10日发布的数据，1至7月，我国进出口、出口、进口规模均创历史同期新高，同比分别增长24.5%、24.5%、24.4%，增速均为10年来新高。

海关总署日前发布数据显示，1至7月，我国进出口、出口、进口规模分别为21.34万亿元、11.66万亿元、9.68万亿元，两年平均增速分别为10.6%、10.9%、10.2%。7月当月，进出口3.27万亿元，规模仅次于6月，为历史单月次高。

根据商务部消息，前7月我国对美国、欧盟、日本等传统市场出口合计增长22.6%。同时，与新兴市场贸易合作不断深化，对东盟、拉美、非洲等新兴市场出口合计增长26.5%，拉高整体出口增速13个百分点。

各类市场主体富有活力。1至7月，民营企业、国有企业、外资企业出口分别增长30.1%、16.7%、17.9%。新增对外贸易经营者备案登记超11万家，其中民营企业占比近95%。

值得一提的是，外贸发展新动能持续增强。上半年，跨境电商出口同比增长44.1%，市场采购贸易方式出口同比增长49.1%。新能源汽车带动汽车出口增长，1至7月，汽车出口同比增长102.5%，增速创历史同期新高。

商务部外贸司有关负责人表示，在进出口快速增长的同时，依然面临全球疫情持续演变、产业链供应链风险增多、贸易问题政治化倾向加剧等因素，经济复苏存在很大不确定性。商务部将持续推进优进优出、贸易产业融合和贸易畅通“三大计划”，努力完成全年量稳质升目标任务。

(责编：赵超、陈键)