人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

前7月进出口增速创10年新高

于佳欣
2021年08月11日08:24 | 来源：新华社
小字号
原标题：前7月进出口增速创10年新高

　　根据商务部10日发布的数据，1至7月，我国进出口、出口、进口规模均创历史同期新高，同比分别增长24.5%、24.5%、24.4%，增速均为10年来新高。

　　海关总署日前发布数据显示，1至7月，我国进出口、出口、进口规模分别为21.34万亿元、11.66万亿元、9.68万亿元，两年平均增速分别为10.6%、10.9%、10.2%。7月当月，进出口3.27万亿元，规模仅次于6月，为历史单月次高。

　　根据商务部消息，前7月我国对美国、欧盟、日本等传统市场出口合计增长22.6%。同时，与新兴市场贸易合作不断深化，对东盟、拉美、非洲等新兴市场出口合计增长26.5%，拉高整体出口增速13个百分点。

　　各类市场主体富有活力。1至7月，民营企业、国有企业、外资企业出口分别增长30.1%、16.7%、17.9%。新增对外贸易经营者备案登记超11万家，其中民营企业占比近95%。

　　值得一提的是，外贸发展新动能持续增强。上半年，跨境电商出口同比增长44.1%，市场采购贸易方式出口同比增长49.1%。新能源汽车带动汽车出口增长，1至7月，汽车出口同比增长102.5%，增速创历史同期新高。

　　商务部外贸司有关负责人表示，在进出口快速增长的同时，依然面临全球疫情持续演变、产业链供应链风险增多、贸易问题政治化倾向加剧等因素，经济复苏存在很大不确定性。商务部将持续推进优进优出、贸易产业融合和贸易畅通“三大计划”，努力完成全年量稳质升目标任务。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
银保监会：上半年商业银行实现净利润1.1万亿元 同比增长11.1%
　　人民网北京8月10日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会今日发布了2021年二季度银行业保险业主要监管指标数据，二季度末我国银行业金融机构本外币资产336万亿元，同比增长8.6%。此外，2021年上半年商业银行累计实现净利润1.1万亿元，同比增长11.1%。…
防止大拆大建 住建部为城市更新过度开发问题划定底线
　　人民网北京8月10日电 （王仁宏）据住房和城乡建设部消息，8月10日，住房和城乡建设部发布《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》）。《征求意见稿》提出，严格控制大规模拆除，除违法建筑和被鉴定为危房的以外，不大规模、成片集中拆除现状建筑，原则上老城区更新单元（片区）或项目内拆除建筑面积不应大于现状总建筑面积的20%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部